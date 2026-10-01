Docentes separados se encadenan en la Defensoría del Pueblo

La inacción institucional y la falta de respuesta a un reclamo tramitado desde hace casi un año derivaron este jueves 1 de octubre en medidas extremas de protesta en la capital. La educadora Ivin Henríquez se encadenó a las 5:00 a. m. en la sede principal de la Defensoría del Pueblo, tras cumplir 48 horas de vigilia en las instalaciones del organismo en exigencia de una resolución que defina la situación de 295 docentes separados de sus cargos.

La medida busca presionar la entrega del documento final correspondiente a la Queja Colectiva 22-60-2025, incoada el 24 de noviembre de 2025. Según los manifestantes, el escrito debe consignar las violaciones al debido proceso, al derecho al trabajo y a la seguridad social cometidas por el Ministerio de Educación (Meduca) en perjuicio del grupo de educadores.

El movimiento de docentes separados mantiene una concentración ininterrumpida en el lugar desde el mediodía del pasado 29 de septiembre. A pesar de completar dos jornadas consecutivas de vigilia, la entidad rectora de los derechos humanos en el país no ha emitido el pronunciamiento legal correspondiente.

“La Defensoría no nos ha entregado la resolución que tiene que ver con la finalización de la queja colectiva de los docentes separados. Nuestra exigencia es que se entregue la resolución en cuanto a las violaciones de derechos humanos y se establezca la fecha de la mesa de diálogo solicitada con el Ministerio de Educación”, declaró Henríquez durante la manifestación.

Los educadores afectados cumplen más de 12 meses sin percibir salarios ni contar con estabilidad laboral, escenario que desencadenó complicaciones socioeconómicas y sanitarias en los manifestantes. Durante las protestas de esta semana, un profesor debió ser trasladado con carácter de urgencia al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) para recibir atención médica especializada.

El grupo supeditó el fin de las medidas de fuerza a la entrega formal del fallo institucional y a la fijación de una fecha concreta para iniciar negociaciones directas con las autoridades del Meduca.