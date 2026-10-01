Thomas Christiansen: ‘Los jóvenes están aquí por méritos propios’

Lejos de cambiar su discurso, Thomas Christiansen valoró el trabajo de los nuevos rostros tras sacar un empate 1-1 ante Nueva Zelanda. A pesar de caer en la tanda de penales, el entrenador se marchó satisfecho tras ver lo ocurrido en el estadio Internacional de Yokohama.

Contra Nueva Zelanda, la selección de Panamá apostó por un equipo más habitual y experimentado. Sin embargo, el Talón de Aquiles del equipo sigue siendo a la hora de concretar las jugadas y eso lo vio Christiansen, quien aseguró que el equipo no pudo resolver las jugadas en el último tercio de la cancha. Sumado a ello, resaltó el trabajo que han estado haciendo Giovany Herbert, Daivis Murillo, Víctor Griffith o Mijahir Jiménez durante esta gira asiática. Rival incómodo para Panamá “Ha sido un partido disputado entre dos equipos que hemos estado en el Mundial. No pudimos pasar de ronda, pero el partido sirvió para ver a más jugadores sobre el terreno de juego. Vimos a Giovani (Herbert), en el segundo tiempo vimos a otros jóvenes que están llamados hacer un buen papel en la selección”.

Objetivo real contra Nueva Zelanda “La idea de este juego era para ver a más jugadores jóvenes. Ya sabemos lo que nos puede dar Cristian Martínez y Adalberto Carrasquilla. Es verdad, hubo mucha circulación de balón, pero no llegamos al último tercio. No tuvimos la velocidad en las transiciones de juego, habían muchas situaciones en las que podíamos hacer un cambio de orientación y atacar por esa zona”. Sustituciones de Cristian Martínez y Adalberto Carrasquilla “Cambié a Cristian y a Carrasquilla para ver a los más jóvenes. Están aquí por méritos propios. Daivis Murillo después del partido me dio las gracias por hacerle jugar. Le dije que no me tiene que dar las gracias. ‘Tu estás aquí por méritos propios’. En los entrenamientos lo está haciendo muy bien, al igual que Víctor Griffith”. Satisfecho con el rendimiento de los más jóvenes “Estoy contento por como se han presentado los jugadores en el partido. Con tranquilidad. Ya hemos visto a Herbert en otras ocasiones, en los entrenamientos. Tiene mucha llegada en segunda línea. Mijahir Jiménez es otro y que tiene un futuro bueno. Todos necesitan tiempo”.