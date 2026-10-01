Veracruz bajo toque de queda: conoce desde qué hora inicia la restricción

La disposición fue anunciada por la Alcaldía de Arraiján , en conjunto con la Policía Nacional y la Junta Comunal de Veracruz , como una medida temporal ante los últimos hechos registrados en el sector y con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo.

Desde este jueves 1 de octubre entra en vigencia un toque de queda preventivo en el corregimiento de Veracruz , medida que se mantendrá hasta el próximo 12 de octubre de 2026 .

Estos son los horarios del toque de queda para menores y adultos en Veracruz

Para las personas menores de edad, la restricción aplicará de domingo a jueves, de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., mientras que los viernes y sábados será de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

En el caso de las personas adultas, el toque de queda regirá de lunes a jueves, de 11:00 p. m. a 3:00 a. m. Los viernes, sábados y domingos, el horario será de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

La medida contempla excepciones establecidas en los decretos correspondientes. Entre ellas se encuentran el personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos, así como personas que necesiten movilizarse por motivos laborales, educativos, transporte público, fuerza mayor u otras situaciones debidamente justificadas.

Las autoridades hicieron un llamado a residentes, comerciantes y visitantes de Veracruz a cumplir con las disposiciones durante el periodo establecido y colaborar con los estamentos de seguridad.