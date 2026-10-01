Veracruz bajo toque de queda: conoce desde qué hora inicia la restricción

Desde este jueves 1 de octubre entra en vigencia un toque de queda preventivo en el corregimiento de Veracruz, medida que se mantendrá hasta el próximo 12 de octubre de 2026.
La disposición fue anunciada por la Alcaldía de Arraiján, en conjunto con la Policía Nacional y la Junta Comunal de Veracruz, como una medida temporal ante los últimos hechos registrados en el sector y con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo.
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Una publicación compartida de Alcaldía de Arraiján- La Nueva Ciudad (@lanuevaalcaldiadearraijan)
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Para las personas menores de edad, la restricción aplicará de domingo a jueves, de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., mientras que los viernes y sábados será de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.
En el caso de las personas adultas, el toque de queda regirá de lunes a jueves, de 11:00 p. m. a 3:00 a. m. Los viernes, sábados y domingos, el horario será de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.
La medida contempla excepciones establecidas en los decretos correspondientes. Entre ellas se encuentran el personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos, así como personas que necesiten movilizarse por motivos laborales, educativos, transporte público, fuerza mayor u otras situaciones debidamente justificadas.
Las autoridades hicieron un llamado a residentes, comerciantes y visitantes de Veracruz a cumplir con las disposiciones durante el periodo establecido y colaborar con los estamentos de seguridad.
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