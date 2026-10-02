Mulino sanciona tres nuevas leyes sobre justicia, pasaportes y turismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino sancionó las leyes 553, 554 y 555 con fecha del 29 de septiembre, las cuales abarcan modificaciones al Código Judicial, beneficios normativos para estudiantes en el extranjero y la creación de un nuevo circuito turístico agroindustrial.
La Ley 553 reconfigura el orden jerárquico y territorial del sistema de justicia a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales, ajustando la estructura operativa del Órgano Judicial dentro de las distintas jurisdicciones del país.
En materia migratoria y educativa, la Ley 554 adiciona un artículo a la legislación de la Autoridad de Pasaportes de Panamá para regular la expedición del pasaporte electrónico ordinario a favor de los estudiantes panameños que cursan estudios en el exterior.
Finalmente, la Ley 555 crea la “Ruta del Trapiche” como circuito turístico, cultural y gastronómico, orientado a formalizar el reconocimiento institucional a las comunidades rurales dedicadas al procesamiento artesanal de la caña de azúcar.
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