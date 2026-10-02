Banca local: Nuevos créditos crecen 4% a agosto, pero hipotecas y construcción caen

Cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá, revelan que durante el período enero-agosto de 2026, los nuevos créditos otorgados por el Sistema Bancario Nacional alcanzaron $17,855 millones, frente a $17,216 millones en igual período de 2025. Esto representa un incremento acumulado de $639 millones, equivalente a aproximadamente 4%. Por su parte, solo en agosto de 2026, los nuevos créditos ascendieron a $2,497 millones, frente a $1,980 millones en agosto de 2025, con un incremento de $518 millones, equivalente a 26%. De esta manera, el crecimiento observado en el mes fue considerablemente superior al registrado en el acumulado enero-agosto, señala la SBP. El desempeño de agosto mostró además una base sectorial relativamente amplia: siete de los once sectores considerados registraron mayores desembolsos que en agosto de 2025. Los aumentos se observaron en entidad pública, empresas financieras, agricultura, pesca, minas y canteras, comercio e industria. En el acumulado enero-agosto, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por empresas financieras, cuyos nuevos créditos aumentaron 51%; industria, con un incremento de 23%; y consumo personal, que creció 11%. Estos aumentos compensaron las reducciones observadas en hipoteca (-24%), construcción (-11%), consumo personal (-8%), ganadería (-3%) y otros Un elemento para destacar es el comportamiento de industria. Aunque el saldo de la cartera industrial todavía registra una disminución interanual de 12.88%, los nuevos créditos aumentaron 23% en el acumulado enero-agosto y 122% en agosto frente al mismo mes de 2025. Esta evolución muestra una señal más favorable en el flujo de nuevas colocaciones, aunque todavía no se refleja en el saldo agregado de la cartera.

Cartera de crédito local

De enero a agosto de 2026, la cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó $66,052.8 millones, un incremento interanual de $1,348.1 millones, equivalente a 2.08%. De acuerdo con las estadísticas de la SBP, el crédito al sector público aumentó $876.8 millones, o 39.37%, hasta $3,103.5 millones, y explicó aproximadamente 65.0% del crecimiento total de la cartera local. Por su parte, el crédito al sector privado ascendió a $62,949.3 millones, con un incremento interanual de $471.3 millones, equivalente a 0.75%.

Crédito de hogares

Para fines analíticos, el crédito a los hogares -integrado por consumo personal e hipoteca residencial- alcanzó $35,458 millones en agosto de 2026, con un aumento interanual de aproximadamente $703 millones, equivalente a 2.02%. Este segmento representó alrededor de 53.7% de la cartera crediticia local, señala el informe de la SBP. Destaca, además, que el crecimiento estuvo sustentado por el crédito de consumo personal, cuyo saldo aumentó $737 millones, o 5.01%, hasta $15,442 millones. En contraste, la cartera hipotecaria residencial se mantuvo prácticamente estable, con una reducción de aproximadamente $35 millones, o 0.17%, hasta $20,016 millones. Dentro del crédito de consumo, los préstamos personales continuaron siendo el principal componente, con un saldo de $10,182 millones y un crecimiento interanual de 3.43%. Los préstamos de autos registraron el mayor dinamismo, al aumentar 10.44%, hasta $2,389 millones, mientras que las tarjetas de crédito crecieron 6.45%, hasta $2,871 millones. En términos de composición, los préstamos personales representaron aproximadamente 65.9% del crédito de consumo, las tarjetas de crédito 18.6% y los préstamos de autos 15.5%. El crecimiento se observó, por tanto, en los tres principales productos de consumo.

Crédito corporativo

En cuanto al crédito corporativo, calculado para fines analíticos como la cartera privada distinta de los componentes hipotecario y de consumo personal, se ubicó en aproximadamente $26,285.0 millones, equivalente a 41.8% de la cartera privada. En términos interanuales, este segmento disminuyó aproximadamente $146.7 millones, equivalente a 0.55%, una contracción moderada frente a la observada en meses anteriores. Por su parte, comercio se mantuvo como el principal componente empresarial, con un saldo de $14,069.5 millones y un crecimiento interanual de 1.18%. También aumentaron las carteras de actividades financieras y de seguros, agricultura, pesca y minas y canteras. Según las cifras de la SBP, estos incrementos fueron parcialmente compensados por las disminuciones observadas en industria, cuyo saldo se redujo 12.88%, y construcción, que disminuyó 7.02%. En conjunto, ambas actividades registraron una reducción interanual de aproximadamente USD 837 millones La evolución a agosto muestra, por tanto, una moderación de la contracción del crédito corporativo, en un contexto en el que el crecimiento de actividades financieras, comercio y otras actividades compensó una parte importante de las reducciones observadas en industria y construcción.

Calidad de la cartera y cobertura