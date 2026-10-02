Exportaciones de banano superan los $17 millones en junio y marcan recuperación

Las exportaciones panameñas de banano mostraron una recuperación durante el segundo trimestre de 2026, con ventas externas que superaron los $10 millones mensuales entre abril y junio, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica de junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.
El repunte alcanzó su mayor nivel en junio, cuando las exportaciones de banano sumaron $17.1 millones, superando incluso el mejor registro mensual observado antes de la paralización laboral de 2025. En marzo de ese año, las ventas externas habían alcanzado $16.4 millones.
Según el análisis del MEF, esta evolución refleja una reactivación parcial de la actividad productiva y exportadora del sector bananero, luego de las afectaciones registradas previamente.
La recuperación estuvo respaldada por la normalización progresiva de las actividades productivas y por un entorno de precios más favorable en los mercados internacionales.
Durante el primer semestre de 2026, los precios promedio del banano aumentaron 2.9% en el mercado europeo y 6.3% en el mercado de Estados Unidos, contribuyendo a mejorar el valor de las exportaciones.
De igual forma, avanzó el proceso de recuperación de las operaciones de Chiquita Panamá, empresa que mantiene en producción alrededor de 20 fincas bananeras y aproximadamente 5,000 hectáreas cultivadas.
El comportamiento del banano se registra en un contexto en el que las exportaciones nacionales de bienes totalizaron $534.6 millones entre enero y junio de 2026, una disminución interanual de $151.5 millones, equivalente a 22.1%, frente al mismo período de 2025.
El MEF atribuye principalmente esta caída a un efecto base de comparación, debido a que en junio de 2025 se registraron exportaciones extraordinarias de remanentes de material almacenado provenientes de la actividad minera de cobre.
Al excluir este efecto, las demás exportaciones nacionales registraron un comportamiento favorable, con un crecimiento de $18.2 millones, equivalente a 3.5%.
El desempeño positivo estuvo respaldado por el incremento de las exportaciones de diversos productos agropecuarios e industriales, entre ellos melón, sandía, piña, camarones, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y desechos de acero, cobre y aluminio.
Por capítulos arancelarios, los principales aumentos correspondieron a desperdicios de oro y bisutería, con $15.1 millones adicionales; madera y manufacturas de madera, con $11.4 millones; carnes, con $5.6 millones; papel y cartón, con $5.1 millones; y frutas, con un incremento de $3.9 millones.
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