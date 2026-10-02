Exportaciones de banano superan los $17 millones en junio y marcan recuperación

Las exportaciones panameñas de banano mostraron una recuperación durante el segundo trimestre de 2026, con ventas externas que superaron los $10 millones mensuales entre abril y junio, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica de junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

El repunte alcanzó su mayor nivel en junio, cuando las exportaciones de banano sumaron $17.1 millones, superando incluso el mejor registro mensual observado antes de la paralización laboral de 2025. En marzo de ese año, las ventas externas habían alcanzado $16.4 millones.

Según el análisis del MEF, esta evolución refleja una reactivación parcial de la actividad productiva y exportadora del sector bananero, luego de las afectaciones registradas previamente.

La recuperación estuvo respaldada por la normalización progresiva de las actividades productivas y por un entorno de precios más favorable en los mercados internacionales.

Durante el primer semestre de 2026, los precios promedio del banano aumentaron 2.9% en el mercado europeo y 6.3% en el mercado de Estados Unidos, contribuyendo a mejorar el valor de las exportaciones.

De igual forma, avanzó el proceso de recuperación de las operaciones de Chiquita Panamá, empresa que mantiene en producción alrededor de 20 fincas bananeras y aproximadamente 5,000 hectáreas cultivadas.