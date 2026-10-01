Bijao e incendios: Bomberos explican qué pasó y alertan por falta de recursos

Treinta y ocho familias afectadas en el incendio de La Macarronera, veintitrés en el incendio de Curundú. Un PH viralizado en redes por una explosión luego de haber recibido una prueba de hermeticidad y ser inspeccionado por las autoridades. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bcbrp) ha tenido las manos llenas en la última semana. Este jueves 1 de octubre sus autoridades llamaron a una conferencia de prensa para responder preguntas sobre los casos de alto perfil recientes.
“Los últimos incendios, tanto en Calidonia como en Curundú, están en la fase investigativa”, afirmó Víctor Álvarez, director nacional del Cuerpo de Bomberos. “Tenemos que practicar pruebas científicas, no es solamente llegar al lugar y ver, tomar fotos y demás. También tenemos que hacer pruebas testimoniales y muchas veces cuando citamos a los propietarios, a los testigos, no llegan en el momento oportuno y eso dilata un poco la terminación de los informes. Ya estamos trabajando en ambos informes para poder en un tiempo oportuno dar respuesta”, aseguró.
Sobre el caso particular de la explosión en un edificio de Bijao, Río Hato, Álvarez dio algunos detalles adicionales que distancian a los bomberos de la responsabilidad por el hecho.
“Se está trabajando en eso, ya hay algunos indicios. Lo que sí le puedo decir categóricamente es que la explosión no tuvo que ver con la prueba de hermeticidad. El evento se da en el gaseo del PH y el Benemérito Cuerpo de la República de Panamá no participa en ese momento. Eso es la empresa de gas con la administración, nosotros supervisamos la prueba de hermeticidad, que tampoco la hace el Benemérito Cuerpo. La prueba la hace el idóneo que contrata la administración del PH”, explicó Álvarez.
“Nosotros supervisamos que se haya cumplido con todo. Una vez hecha la inspección, se emiten los permisos de certificación correspondiente”, acotó.
De acuerdo a las tarifas por servicio publicada por la misma institución, se debe pagar 50 dólares para la “aceptación de prueba de presión para apartamentos, residencias, comercios, industrias e institución estatal”. Este dinero se deposita a una cuenta que va directo al Tesoro Nacional y, de acuerdo Álvarez, no se queda en la institución.
Los Bomberos habían solicitado 114.5 millones de dólares de presupuesto para el 2027. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó a la Asamblea Nacional 77.9 millones de dólares, es decir 36.6 millones de dólares que lo que esperaba la institución.
El recorte es especialmente notorio en el renglón de inversión, dónde solicitaron 30.4 millones de dólares y el MEF recomendó 8.1 millones de dólares. De acuerdo a una presentación del Cuerpo de Bomberos, esto significaría que no se podría proceder con la construcción y rehabilitación unas 22 estaciones alrededor del país.
Para lo que sí se mantendrían fondos es para la continuidad de la compra de equipo especializado. Específicamente 5 millones de dólares para cinco vehículos Pumper 4x4; 2 millones de dólares para dos lanchas de combate contra incendios; y 1.9 millones de dólares para una lancha para emergencias prehospitalarias.
“Se presentó toda esta inquietud y la Comisión de Presupuesto rogamos a Dios que nos ayude y que también haga la recomendación correspondiente para poder tener esto, porque la realidad es que un carro de extinción cuesta unos $2 millones, no es un carro que yo puedo ir a una agencia y comprarlo, sino que esos son carros a la medida, personalizados, regionalizados, climatizados a Panamá y tienen un periodo de construcción de 12 a 18 meses”, justificó el director nacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos. “Sin embargo, ya tuvimos la reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas y ya nos aseguramos de que estos fondos van a ser dados a la institución para que pueda cumplir con todas sus expectativas para el próximo 2027 y compromisos ya previamente adquirido. Estamos en un 90% seguros de que ya va a ser una realidad por parte del MEF”, previó.
El problema no es solo dinero, también falta personal. Álvarez estimó que cuentan actualmente con un pie de fuerza activo de unas 1,300 personas, a las que se suman unos 3 mil voluntarios. Sin embargo, los voluntarios no están disponibles siempre y cuestiona que empresas privadas los hacen escoger entre su trabajo regular y responder a una emergencia, muchas veces costándoles su trabajo.
”Nosotros tenemos alrededor de 60 bomberos que se jubilan al año y esto tiene que ser renovado. Lo mínimo que necesitaríamos sería de 600 a 800 bomberos más. Pero sabemos que eso no se va a poder porque el presupuesto no va a dar. Sin embargo, nosotros tenemos una estrategia que estamos trabajando con el Ejecutivo, para poder nombrar 100 bomberos anuales que nos va a permitir en este periodo de cinco años poder por lo menos tener 500 bomberos más”, compartió el director.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles