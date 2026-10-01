Bijao e incendios: Bomberos explican qué pasó y alertan por falta de recursos

Treinta y ocho familias afectadas en el incendio de La Macarronera, veintitrés en el incendio de Curundú. Un PH viralizado en redes por una explosión luego de haber recibido una prueba de hermeticidad y ser inspeccionado por las autoridades. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bcbrp) ha tenido las manos llenas en la última semana. Este jueves 1 de octubre sus autoridades llamaron a una conferencia de prensa para responder preguntas sobre los casos de alto perfil recientes.

“Los últimos incendios, tanto en Calidonia como en Curundú, están en la fase investigativa”, afirmó Víctor Álvarez, director nacional del Cuerpo de Bomberos. “Tenemos que practicar pruebas científicas, no es solamente llegar al lugar y ver, tomar fotos y demás. También tenemos que hacer pruebas testimoniales y muchas veces cuando citamos a los propietarios, a los testigos, no llegan en el momento oportuno y eso dilata un poco la terminación de los informes. Ya estamos trabajando en ambos informes para poder en un tiempo oportuno dar respuesta”, aseguró.

Sobre el caso particular de la explosión en un edificio de Bijao, Río Hato, Álvarez dio algunos detalles adicionales que distancian a los bomberos de la responsabilidad por el hecho.

“Se está trabajando en eso, ya hay algunos indicios. Lo que sí le puedo decir categóricamente es que la explosión no tuvo que ver con la prueba de hermeticidad. El evento se da en el gaseo del PH y el Benemérito Cuerpo de la República de Panamá no participa en ese momento. Eso es la empresa de gas con la administración, nosotros supervisamos la prueba de hermeticidad, que tampoco la hace el Benemérito Cuerpo. La prueba la hace el idóneo que contrata la administración del PH”, explicó Álvarez.

“Nosotros supervisamos que se haya cumplido con todo. Una vez hecha la inspección, se emiten los permisos de certificación correspondiente”, acotó.

De acuerdo a las tarifas por servicio publicada por la misma institución, se debe pagar 50 dólares para la “aceptación de prueba de presión para apartamentos, residencias, comercios, industrias e institución estatal”. Este dinero se deposita a una cuenta que va directo al Tesoro Nacional y, de acuerdo Álvarez, no se queda en la institución.