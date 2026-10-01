Reformas electorales mantienen debate interno en el PRD

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) profundizó este jueves el debate sobre su estructura interna a raíz de las reformas al Código Electoral que discutió la Asamblea Nacional. La controversia se concentró en la representación legal del colectivo y en las reglas para conformar sus órganos de dirección.

El Consejo Directivo Nacional (CDN) del PRD sesionó con una amplia participación de sus estructuras. En el encuentro participaron 19 de los 26 presidentes de área, nueve de los 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los dos presidentes de los frentes sectoriales.

La agenda incluyó las reformas electorales y la jornada de inscripción masiva que el colectivo programó para el 11 de octubre.

El debate ocurrió luego de que la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, cuestionara los artículos 100 y 101 del proyecto de reformas al Código Electoral. La discusión marcó diferencias con el presidente del colectivo, Benicio Robinson, quien defendió los cambios.

El artículo 100 del proyecto planteó que la representación legal de los partidos políticos recayera en quien ejerciera la presidencia del colectivo. En el PRD, esa función estaba vinculada a la Secretaría General. El artículo 101, por su parte, contempló cambios en el mecanismo para la conformación de las nóminas internas.

Herrera sostuvo que ambas disposiciones incidían en la estructura y los estatutos del partido. Robinson y otros dirigentes defendieron la modificación y plantearon que la representación legal correspondiera a la presidencia.

En medio de la disputa, Robinson insistió en que las diferencias internas debían discutirse dentro de las estructuras partidarias.

“El PRD es de todos”, manifestó el presidente del colectivo, quien pidió a los dirigentes con posiciones distintas que plantearan sus diferencias ante los organismos del partido.

Robinson también vinculó la discusión con el proceso de renovación interna. Según explicó, en enero de 2027 el Directorio Nacional iniciaría el proceso de renovación, con una agenda que incluiría la discusión de posibles cambios a los estatutos.

“El rumbo lo decidirá la mayoría”, afirmó.

La posición de Robinson situó el debate sobre la estructura interna del partido dentro del próximo proceso de renovación.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares cuestionó la necesidad de modificar el balance de poder establecido en los estatutos del PRD.

Pérez Balladares sostuvo que la distribución actual de funciones entre los integrantes del CEN permitió al partido superar momentos difíciles y consideró que no existía un beneficio visible en modificar ese esquema.

Su posición se sumó a las voces internas que plantearon que cualquier cambio en la estructura del partido debía analizarse desde sus estatutos y mecanismos de organización.

Francisco Sánchez Cárdenas también expresó críticas a las actuaciones de Robinson y del diputado Luis Eduardo Camacho en la Asamblea Nacional en relación con las reformas electorales.

Sánchez Cárdenas sostuvo que las decisiones que, según su interpretación, limitarían las aspiraciones políticas de jóvenes e independientes afectarían la renovación del país.

“El país requiere de sangre joven y nueva en todos los sectores de la vida”, planteó.

El dirigente vinculó la discusión con la necesidad de renovar los liderazgos políticos y cuestionó que intereses particulares interfirieran con ese proceso.