Clima en Panamá: Pronóstico del tiempo para este viernes 2 de octubre

Para la vertiente del Caribe , la entidad prevé una mañana sin eventos de consideración, mientras que durante la tarde se registrarán precipitaciones de intensidad moderada a fuerte con tormentas sobre la Costa Abajo de Colón, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala , extendiéndose de forma residual hacia la noche en el sector occidental.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este viernes 2 de octubre un reporte sobre las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, anticipando la formación de aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento debido a los sistemas de inestabilidad presentes en la región.

En cuanto al litoral del Pacífico, tras las primeras lloviznas matutinas en las zonas costeras de Veraguas, Azuero, Panamá Oeste, Panamá y Darién, la tarde presentará un incremento en la fuerza de los aguaceros sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Azuero y Coclé, además de lluvias de intensidad variada en la región oriental y las comarcas Emberá.

Respecto a las temperaturas y la circulación del viento, los rangos térmicos mínimas se mantendrán entre 13°C y 24°C en todo el país mientras que las máximas alcanzarán hasta los 31°C en las áreas bajas, acompañadas por brisas de componente suroeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la vertiente pacífica.

Por último, el informe destaca que las condiciones marítimas presentarán oleajes de 0.80 a 1.20 metros de altura en ambos litorales, al tiempo que los índices de radiación ultravioleta registrarán niveles de moderados a altos con valores de 3 hasta 7 durante la jornada.