Clima en Panamá: Pronóstico del tiempo para este viernes 2 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este viernes 2 de octubre un reporte sobre las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, anticipando la formación de aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento debido a los sistemas de inestabilidad presentes en la región.
Para la vertiente del Caribe, la entidad prevé una mañana sin eventos de consideración, mientras que durante la tarde se registrarán precipitaciones de intensidad moderada a fuerte con tormentas sobre la Costa Abajo de Colón, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala, extendiéndose de forma residual hacia la noche en el sector occidental.
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En cuanto al litoral del Pacífico, tras las primeras lloviznas matutinas en las zonas costeras de Veraguas, Azuero, Panamá Oeste, Panamá y Darién, la tarde presentará un incremento en la fuerza de los aguaceros sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Azuero y Coclé, además de lluvias de intensidad variada en la región oriental y las comarcas Emberá.
Respecto a las temperaturas y la circulación del viento, los rangos térmicos mínimas se mantendrán entre 13°C y 24°C en todo el país mientras que las máximas alcanzarán hasta los 31°C en las áreas bajas, acompañadas por brisas de componente suroeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la vertiente pacífica.
Por último, el informe destaca que las condiciones marítimas presentarán oleajes de 0.80 a 1.20 metros de altura en ambos litorales, al tiempo que los índices de radiación ultravioleta registrarán niveles de moderados a altos con valores de 3 hasta 7 durante la jornada.
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