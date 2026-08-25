Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 25 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este martes 25 de agosto lluvias, aguaceros y chubascos de variada intensidad en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias ligeras y aisladas durante la madrugada en sectores de Colón y Veraguas norte. Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse lluvias y chubascos de ligeros a moderados, principalmente en las costas desde Bocas del Toro hasta Colón.

Para la tarde se prevén condiciones nubladas y lluvias moderadas en sectores de Bocas del Toro, Ngäbe Buglé y Colón. En el resto de la vertiente se mantendrán condiciones parcialmente nubladas a nubladas.

Durante la noche, el IMHPA anticipa lluvias y aguaceros de variada intensidad, con posible actividad eléctrica en sectores costeros de Bocas del Toro y Ngäbe Buglé, mientras que en Guna Yala podrían presentarse chubascos aislados.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados sobre zonas marítimas, que podrían generar lluvias ligeras al sur de la península de Azuero y en Punta Burica, Chiriquí.

La situación podría intensificarse durante la tarde, cuando se pronostican aguaceros sectorizados de moderados hasta muy fuertes en Panamá este-norte, el sur de Coclé, Herrera, Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. Estos eventos podrían estar acompañados de fuertes ráfagas de viento.

En el resto de la vertiente del Pacífico también existe probabilidad de aguaceros de variada intensidad y actividad eléctrica, principalmente sobre Darién. Para la noche, se mantendrá la posibilidad de lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Darién, el sur de Veraguas y el Golfo de Panamá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 27 °C, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central estarán entre 15 °C y 18 °C.

Durante el día, las máximas alcanzarán entre 31 °C y 35 °C, con los valores más elevados en las provincias centrales y el Pacífico oriental. En la Cordillera Central se esperan temperaturas de hasta 27 °C.

Los vientos serán de calmos a ligeros, con velocidades de hasta 15 km/h. Sin embargo, durante los eventos de tormentas podrían registrarse ráfagas de hasta 40 km/h.

El IMHPA también prevé índices de radiación UV-B bajos en Los Santos y de moderados a altos en el resto del país.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente durante los periodos de tormentas y fuertes lluvias.