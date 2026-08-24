Comisión de Presupuesto, conflictos de interés y el futuro del BDA

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Innovación Agropecuaria (Idiap), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) se presentaron este lunes 24 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para las vistas presupuestarias.

Las instituciones defendieron su gestión presupuestaria durante el último año y presentaron los montos que solicitan para 2027, en comparación con lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el inicio de las sesiones se cuestionó a la magistrada presidenta del TACP, Zaira Santamaría de Latorraca, por el nombramiento de su hija como directora de Asesoría Legal en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La magistrada respondió que, antes que su hija aceptara el nombramiento, consultó tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

“Ella no tiene, ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma; ella está en Asesoría Legal, ella solo emite conceptos y se los pasa al director, y el director es quien decide los conceptos y los firma”, respondió Santamaría. “Ella no está en fiscalización, ni es la directora, ni toma ningún tipo de decisión”, recalcó.

El tribunal tiene un presupuesto recomendado por el MEF de 2.7 millones de dólares para 2027.

La última institución en presentarse fue el BDA, una entidad que a inicios de la actual administración se había anunciado que iba a desaparecer.

Sin embargo, Francisco Mejía, gerente general encargado de la institución sustentó un presupuesto de 68.2 millones de dólares para el próximo año, de los cuáles 22.4 millones serían para funcionamiento y 45.5 millones para inversión.

Mejía explicó que el BDA no se va a cerrar, sino que será restructurado y transformado en un instituto de fomento agropecuario. Detalló que una comisión en la que participan el Banco Nacional de Panamá, el MEF, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el BDA evalúan actualmente la formación de un fideicomiso para manejar el estado jurídico de préstamos “dados anteriormente con malos manejos”. De acuerdo a Mejía, la institución seguirá dando préstamos. Resaltó los programas para adaptación y mitigación del cambio climático financiando la construcción de pozos, molinos de viento y bombas de agua.