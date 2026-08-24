MEF recula con ITBMS a la economía digital, mientras avanza exoneración al ITBI

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cambia su discurso. Ya no va el proyecto de ley para cobrar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) sobre productos digitales como Netflix, Amazon o Temu. Sin embargo, el proyecto paralelo que exonera del pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la compra de una primera vivienda con un valor menor de $120 mil sí avanza y ya superó el primer debate en la Asamblea Nacional.

Ambas acciones son bien recibidas por gran parte de la ciudadanía. Los consumidores no quieren pagar más por las compras en plataformas digitales, mientras que quienes buscan adquirir una vivienda reciben con buenos ojos la posibilidad de no tener que pagar el ITBI. Sin embargo, la exoneración del ITBI, sin la introducción de una nueva renta sustitutiva que la acompañe, podría ir directamente en contra de la Constitución.

El propio MEF lo reconoció en la exposición de motivos del proyecto de ley 661, al señalar que el establecimiento de un beneficio tributario que reduzca un ingreso exige establecer simultáneamente nuevas rentas sustitutivas o aumentar las existentes, con el propósito de preservar el equilibrio financiero del Estado.

“En cumplimiento de este mandato constitucional, el Órgano Ejecutivo presenta de manera paralela una iniciativa legislativa destinada a modernizar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), aplicable a determinadas operaciones de la economía digital. Dicha iniciativa incorpora expresamente al ámbito de aplicación de un tributo existente determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y otros medios tecnológicos que actualmente no se encuentran reguladas de forma expresa, ampliando la base gravable del impuesto y fortaleciendo la capacidad recaudatoria del Estado”, detalla el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en la Asamblea.

A pesar de que la propuesta fue aprobada en Consejo de Gabinete la semana pasada, el MEF nunca presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para el cobro del ITBMS a las operaciones de la economía digital.

Ayer, el ministro Chapman dejó claro que no tienen intenciones de presentarlo, al menos en el corto plazo.

“No ha sido presentado y no hay planes de presentarlo a corto plazo porque estamos escuchando y analizando. Este ministro, el presidente de la República, el Gobierno Nacional escucha al pueblo panameño. Yo pasé todo el fin de semana leyendo muchas opiniones, escuchando, nutriéndome. Uno no es dueño de la verdad. Yo, viendo las distintas opiniones, por supuesto que eso hay que ponerlo a contrapelo de la legítima solicitud de los ciudadanos de reducir la evasión y aumentar la recaudación de impuestos. Así que, bueno, tendremos que evaluar algunas otras medidas para también cumplir con esa exigencia”, respondió Chapman.

Durante la discusión en primer debate del proyecto de ley, la diputada Alexandra Brenes tomó la palabra precisamente para cuestionar al ministro sobre lo que establece la Constitución y la ausencia de una renta sustitutiva en la iniciativa.

A pesar de que en la propia exposición de motivos del proyecto de ley se reconoce el conflicto señalado por la diputada, en la comisión Chapman respondió que se trata de un tema de interpretación legal y argumentó que la propuesta podría no ser inconstitucional.

“Hay detalles en ese articulado. Primero, que el ingreso no debe estar en el presupuesto y el ingreso sí está en el presupuesto, porque del presupuesto no se elimina. La totalidad del ingreso de transferencia de bienes inmuebles en el ITBI está en el presupuesto del año 2026 y en el año 2027. No se está eliminando del presupuesto, ergo, no hay entonces una necesidad de la Constitución para introducir un nuevo impuesto, que lo hemos dicho, esta administración va a hacer todo lo que esté en su posibilidad para no introducir nuevos impuestos en el país”, declaró el ministro.

Para Chapman, es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el órgano competente para emitir una opinión definitiva al respecto.

Vivienda

Los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas aprobaron en primer debate el proyecto de ley que exonera del pago del ITBI la compra de primeras viviendas por debajo de $120 mil. Además, se estableció una escala según la cual las viviendas con un valor de entre $120 mil y $130 mil pagarían 0.5%; de $130 mil a $150 mil, 1%; de $150 mil a $170 mil, 1.4%; de $170 mil a $190 mil, 1.6%; y de $190 mil hasta $200 mil, 1.8%.

“El objetivo primordial es que la familia panameña pueda cumplir su sueño de adquirir una vivienda”, afirmó Chapman. “Es una de varias medidas que está tomando el Gobierno Nacional para que más personas logren comprar viviendas”, acotó.

Sobre el impacto que esta exoneración podría tener en las finanzas públicas, el ministro señaló que estiman que hasta $40 millones dejarían de percibirse si se aprueba el proyecto. No obstante, consideró que el contrapeso es el beneficio que recibirían las familias panameñas que buscan adquirir su primera casa.

Por su parte, la directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, también resaltó los beneficios de la iniciativa.

“Realmente, el acceso que ahora debe tener el panameño de clase media, profesional y trabajadora a una hipoteca se va a ampliar. Creo que es una excelente noticia para el país. El proyecto se trabajó con conciencia, con cifras, viendo los pros y los contras. Yo creo que se hizo con base en una estructura técnica importante para beneficiar al panameño y al país”, afirmó Suárez luego de la aprobación del proyecto de ley.