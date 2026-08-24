Jueza no autoriza acumulación de causas complejas en caso Ifarhu - Meneses

Este lunes 24 de agosto se llevó a cabo una audiencia de control de garantías en el proceso contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, no autorizó la solicitud de acumulación de dos causas complejas en los procesos penales seguido a Meneses, investigado por presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos.

La decisión de la jueza fue objetada por el Ministerio Público, así como la parte querellante, algunos defensores públicos y particulares.

“La decisión se fundamentó en el artículo 37 del Código Procesal Penal, que fija las reglas para la acumulación de procesos, cuando se siguen dos o más actuaciones distintas contra un mismo individuo o por un mismo delito. Es decir, que los imputados no figuran en ambas carpetillas, ni como cómplice. Aunado a ello, no se aplica el principio de favorabilidad, no todos están imputados, los delitos no son los mismos para todos, en consecuencia, no se observa la viabilidad”, explicó el Órgano Judicial a través de un comunicado.

El caso comprende 480 tomos y 33 personas en causas distintas.

Las investigaciones de este caso surgieron a partir de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el pasado quinquenio.