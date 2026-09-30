Clima en Panamá este 30 de septiembre: tarde de tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para las próximas horas este miércoles 30 de septiembre la ocurrencia de aguaceros acompañados de actividad eléctrica a nivel nacional debido al comportamiento de los flujos de viento y los niveles de humedad acumulados sobre las vertientes del Caribe y del Pacífico

En el litoral del Caribe las precipitaciones iniciarán de madrugada en la comarca Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé, extendiéndose durante la mañana al oriente, dando paso en la tarde a tormentas en las zonas montañosas y concentrando en la noche aguaceros desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico se registrarán lluvias matutinas en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, sur de Veraguas y costas de Chiriquí, mientras que para la tarde y noche los aguaceros se intensificarán sobre Chiriquí, Coclé y las provincias centrales.