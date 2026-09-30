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Información útil

Clima en Panamá este 30 de septiembre: tarde de tormentas

Se registrarán índices de radiación ultravioleta de 6 a 11 con riesgo de alto a extremo
Se registrarán índices de radiación ultravioleta de 6 a 11 con riesgo de alto a extremo Pexeles
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/09/2026 06:22
En la tarde y noche los aguaceros se intensificarán sobre Chiriquí, Coclé y las provincias centrales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para las próximas horas este miércoles 30 de septiembre la ocurrencia de aguaceros acompañados de actividad eléctrica a nivel nacional debido al comportamiento de los flujos de viento y los niveles de humedad acumulados sobre las vertientes del Caribe y del Pacífico

En el litoral del Caribe las precipitaciones iniciarán de madrugada en la comarca Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé, extendiéndose durante la mañana al oriente, dando paso en la tarde a tormentas en las zonas montañosas y concentrando en la noche aguaceros desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico se registrarán lluvias matutinas en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, sur de Veraguas y costas de Chiriquí, mientras que para la tarde y noche los aguaceros se intensificarán sobre Chiriquí, Coclé y las provincias centrales.

Comportamiento de temperaturas, vientos y sistemas marítimos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central y entre 22 °C y 27 °C en el resto del territorio, alcanzando máximas de 20 °C a 24 °C en las zonas altas y de 28 °C a 33 °C en las regiones bajas, acompañadas de un índice de radiación ultravioleta de 6 a 11 con riesgo de alto a extremo (recuerde protegerse del sol e hidratarse).

El régimen de vientos en la vertiente del Caribe mantendrá direcciones del suroeste al norte con velocidades de 5 a 20 km/h, mientras que en el Pacífico variará de sur a noroeste de 5 a 15 km/h en la mañana y de sureste a oeste con intensidad de 10 a 35 km/h durante la tarde y noche.

Las condiciones marítimas proyectan en la costa caribeña olas con alturas de 0.5 a 1.2 metros y periodos de 6 a 8 segundos, mientras que el litoral del Pacífico registrará oleajes de 0.3 a 1.2 metros de altura con periodos de 14 a 17 segundos.

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