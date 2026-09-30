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Operación Élite: caen 10 por presunto pandillerismo en la 24 de Diciembre

Los detenidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la formulación de cargos y definición de medidas cautelares.
Los detenidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la formulación de cargos y definición de medidas cautelares. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/09/2026 08:28
La red es investigada desde 2025 por pandillerismo, tráfico de drogas, homicidios y posesión ilegal de armas en “La Favela”.

Unas diez personas sospechosas de pertenecer a una estructura criminal dedicada al pandillerismo, tráfico de drogas y homicidios fueron aprehendidas en el sector de la 24 de Diciembre durante la Operación Élite, ejecutada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto a la Policía Nacional en el área de “La Favela” o “La Invasión” como parte de una investigación iniciada en 2025

Las diligencias de registro y allanamiento se concentraron en el Sector 5 del corregimiento, donde unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Bloque de Búsqueda, la Unidad Canina y los estamentos de inteligencia ingresaron a diversos inmuebles para recopilar evidencias e incautar elementos vinculados a la posesión ilícita de armas y el crimen organizado.

Parte de los allanamientos hechos por las autoridades.
Parte de los allanamientos hechos por las autoridades. Cedida
Las diligencias de registro en el Sector 5 del corregimiento de la 24 de diciembre.
Las diligencias de registro en el Sector 5 del corregimiento de la 24 de diciembre. Cedida

Los diez sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán conducidos en las próximas horas ante un juez de garantías para la audiencia de control, en la cual la fiscalía solicitará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos por asociación ilícita en la modalidad de pandillerismo y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

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