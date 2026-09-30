Operación Élite: caen 10 por presunto pandillerismo en la 24 de Diciembre

Unas diez personas sospechosas de pertenecer a una estructura criminal dedicada al pandillerismo, tráfico de drogas y homicidios fueron aprehendidas en el sector de la 24 de Diciembre durante la Operación Élite, ejecutada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto a la Policía Nacional en el área de “La Favela” o “La Invasión” como parte de una investigación iniciada en 2025

Las diligencias de registro y allanamiento se concentraron en el Sector 5 del corregimiento, donde unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Bloque de Búsqueda, la Unidad Canina y los estamentos de inteligencia ingresaron a diversos inmuebles para recopilar evidencias e incautar elementos vinculados a la posesión ilícita de armas y el crimen organizado.