Siete presuntos miembros de una red criminal que reclutaba jóvenes en San Miguelito bajo amenazas van a detención provisional

Un juez de garantía ordenó la noche de este sábado 18 de julio la detención provisional de siete personas señaladas de integrar un grupo criminal relacionado con pandillerismo, homicidios, armas ilegales y delitos de drogas.

La Procuraduría General de la Nación informó que el juez decretó la medida cautelar de detención provisional al grupo de personas presuntamente vinculado a una estructura criminal que operaba en el distrito de San Miguelito.

La decisión se produjo durante una audiencia de control de garantías, luego de la operación Harpía, desarrollada, en la que la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita realizó diligencias de registro y allanamiento junto con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Estructura criminal

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización desarticulada presuntamente reclutaba a jóvenes del sector mediante amenazas y estaría vinculada a la comisión de diversos delitos, entre ellos:

Pandillerismo

Homicidio

Porte ilegal de armas de fuego

Delitos relacionados con drogas

Las autoridades señalaron que la operación permitió afectar el funcionamiento de esta presunta estructura criminal que mantenía actividades ilícitas en San Miguelito.

Juez valida aprehensiones

Durante la audiencia, el juzgado declaró legales las aprehensiones, dio por presentada la imputación de cargos formulada por la Fiscalía y ordenó la detención provisional de los siete imputados mientras avanzan las investigaciones.

El juez de garantías también consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público, concluyendo que la privación de libertad era la medida cautelar más adecuada y proporcional durante el periodo de investigación.