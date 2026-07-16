Operación Harpía: aprehenden a siete presuntos pandilleros en San Miguelito

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, como parte de la Operación Harpía, fueron aprehendidas siete personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del distrito de San Miguelito.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con el apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Las diligencias se llevaron a cabo principalmente en Valle de Urracá, donde las autoridades también decomisaron un fusil y una presunta sustancia ilícita, elementos que fueron incorporados a la investigación.

De acuerdo con la PGN, la operación busca desarticular un grupo criminal al que se le atribuye su presunta participación en homicidios cometidos durante 2025 y 2026, además de delitos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas.

La investigación también señala que los supuestos integrantes de esta organización amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a formar parte del grupo delictivo.

Los siete aprehendidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará las medidas cautelares correspondientes.