Panamá lidera la región en despidos laborales durante el primer semestre de 2026

Panamá registró el mayor porcentaje de despidos entre los cinco países incluidos en el estudio Salarios y contrataciones 2026, elaborado por la plataforma de empleo Konzerta.

Según la investigación, el 86% de los especialistas en recursos humanos consultados afirmó que en su organización hubo despidos durante el primer semestre de este año, mientras que el 14% indicó que no realizó desvinculaciones. El resultado representa un incremento de 10 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025, cuando el indicador fue de 76%.

Entre las principales razones señaladas por las empresas para justificar los despidos figura el desempeño insuficiente del personal, mencionado por el 46% de los encuestados. Le siguen la reducción de costos (42%), la situación económica general (19%), otros motivos (17%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (8%) y procesos de fusión o adquisición (4%).

La percepción de los trabajadores coincide con ese panorama. El estudio indica que el 81% afirmó que en la empresa donde labora hubo despidos y el 19% aseguró haber perdido su empleo durante el año.

La investigación también sitúa a Panamá como el país con mayor nivel de despidos entre los mercados evaluados. Detrás aparecen Chile (71%), Perú (68%), Ecuador (68%) y Argentina (67%).

Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint, manifestó:

“Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 41% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 19% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, dijo Bechara.