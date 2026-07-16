Panamá lidera la región en despidos laborales durante el primer semestre de 2026

Los resultados del estudio del reclutador de recurso humano coinciden con la tendencia reflejada en la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1383&amp;ID_CATEGORIA=5&amp;ID_SUBCATEGORIA=38" target="_blank">Encuesta de Mercado Laboral</a> del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).Según la <a href="/tag/-/meta/cgr-contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a>, la tasa oficial de desempleo aumentó de <b>9.7%</b> en octubre de 2024 a <b>10.4%</b> en septiembre de 2025, equivalente a<b> 227,302 </b>personas desocupadas, <b>17,922</b> más que un año antes. El incremento afectó con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de <b>12.4%</b> a <b>13.2%</b>, mientras que la de los hombres aumentó de <b>7.7%</b> a <b>8.1%</b>.Al mismo tiempo, la población ocupada creció de 1.94 millones a 1.96 millones personas, un aumento de <b>27,547</b> trabajadores (1.4%), impulsado principalmente por el sector servicios, que concentró el 70.3% del empleo nacional. Sin embargo,<b> el crecimiento del empleo no fue suficiente para absorber el aumento de la población económicamente activa, lo que incidió en el incremento de la desocupación</b>.Adicional a las cifras del INEC, La titular del <a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral</a>, <b>Jackeline Muñoz</b>, señaló recientemente que, tras impulsar programas dirigidos a los jóvenes, el siguiente desafío será promover la <b>reinserción laboral de personas de entre 42 y 56 años</b>, un grupo que, según la entidad, enfrenta mayores dificultades para regresar al mercado de trabajo. La funcionaria que iniciativas como <b>Mi Primer Empleo </b>y<b> Pasantía</b> continuarán enfocadas en la población joven, mientras que las nuevas acciones buscarán ampliar las oportunidades para trabajadores de mayor edad.