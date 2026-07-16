Irán lanza ofensiva contra bases estadounidenses y aumenta la tensión en el Golfo

Irán lanzó una nueva ofensiva contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo, mientras Estados Unidos respondió con una serie de bombardeos sobre objetivos militares en territorio iraní, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Según dio a conocer el medio BBC, Teherán aseguró haber atacado instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Jordania, Kuwait y Baréin, mientras que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó una operación aérea de aproximadamente seis horas contra múltiples objetivos en Irán con el propósito de “debilitar la capacidad de Irán de amenazar a marineros” en el estrecho de Ormuz.

Los ataques se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Irán que enfrentaría nuevas acciones militares si no retomaba las negociaciones. El martes, además, amenazó con atacar la infraestructura energética iraní.

De acuerdo con la BBC, los bombardeos estadounidenses alcanzaron centros de mando, sistemas de defensa aérea e instalaciones de vigilancia costera, incluidos objetivos en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y en la isla de Gran Tunb.

Los ataques se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Irán que enfrentaría nuevas acciones militares si no retomaba las negociaciones. El martes, además, amenazó con atacar la infraestructura energética iraní.

Tras la ofensiva, Kuwait informó que interceptó drones dirigidos a su territorio, mientras que Baréin pidió a la población dirigirse a lugares seguros. Asimismo, el ejército iraní aseguró haber atacado sistemas de comunicación estadounidenses e instalaciones de almacenamiento de combustible en Jordania.