Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 16 de julio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este jueves 16 de julio se esperan condiciones mayormente <b>secas en gran parte del país,</b> aunque persistirán aguaceros aislados en algunas provincias durante la tarde y la noche.De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, durante la madrugada y la mañana se registrarán incursiones nubosas sobre el Caribe occidental, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En contraste, en la vertiente del Pacífico predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.Para horas de la tarde, se prevé condiciones secas alternadas con aguaceros aislados en sectores de <b>Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte y sur), Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y Darién.</b>En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los <b>13 °C y 22 °C</b> en la Cordillera Central, y entre <b>23 °C y 25 °C</b> en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre <b>30 °C y 34 °C</b> en la vertiente del Pacífico, de <b>28 °C a 32 °C</b> en el Caribe y de <b>20 °C a 28 °C</b> en las zonas montañosas.Además, el IMHPA advirtió que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre <b>altos y muy altos</b> (niveles de 5 a 10), por lo que recomienda tomar medidas de protección si realiza actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar.