Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 16 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 16 de julio se esperan condiciones mayormente secas en gran parte del país, aunque persistirán aguaceros aislados en algunas provincias durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, durante la madrugada y la mañana se registrarán incursiones nubosas sobre el Caribe occidental, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En contraste, en la vertiente del Pacífico predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.

Para horas de la tarde, se prevé condiciones secas alternadas con aguaceros aislados en sectores de Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte y sur), Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y Darién.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 13 °C y 22 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 25 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 30 °C y 34 °C en la vertiente del Pacífico, de 28 °C a 32 °C en el Caribe y de 20 °C a 28 °C en las zonas montañosas.

Además, el IMHPA advirtió que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre altos y muy altos (niveles de 5 a 10), por lo que recomienda tomar medidas de protección si realiza actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar.