FIFA podría sancionar a Argentina por exhibir pancarta sobre las Islas Malvinas

La FIFA podría abrir un proceso disciplinario contra la selección de Argentina luego de que varios de sus jugadores celebraran el pase a la final del Mundial mostrando una pancarta con la frase ”Las Malvinas son argentinas”, un mensaje que reavivó la histórica disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido.

Tras vencer a la selección de Inglaterra, un grupo de jugadores argentinos mostraron en la cancha una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, pese a que el reglamento del máximo organismo del fútbol prohíbe manifestaciones de carácter político durante sus competiciones.

En el grupo estaba Lionel Messi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Flaco López, Giovanni Simeone y Thiago Almada, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso. El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas mantiene diferencias diplomáticas desde hace décadas.

Desde el Reino Unido no tardaron en llegar las críticas. Durante el programa de la BBC, llamado “BBC Breakfast” el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Peter Kyle, calificó el gesto como inapropiado y expresó su expectativa de que la FIFA investigue lo ocurrido por considerar que se incumplieron las normas que impiden utilizar el fútbol como escenario para mensajes políticos.

“Creo que (la investigación) se llevará a cabo sin duda alguna, ya que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben la actividad política en el fútbol”, dijo.

Antes del encuentro la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina emitió un comunicado en el que llamó a separar el fútbol del conflicto bélico por las Islas Malvinas.

La disputa sobre las Islas Malvinas derivó en la guerra de 1982, un conflicto que dejó cientos de víctimas en ambos bandos.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado oficialmente si iniciará un expediente disciplinario por lo sucedido. Sin emrago, según dio a conocer la BBC, esta no es la primera vez que un episodio similar involucra a la selección argentina.

En 2014, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una multa de 33.000 dólares por exhibir un mensaje idéntico antes de un amistoso frente a Eslovenia.