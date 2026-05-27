El 93% de los trabajadores en Panamá dice que su salario no alcanza

El 93% de las personas trabajadoras en Panamá considera que su salario no cubre sus necesidades básicas, según un estudio regional divulgado por el portal de empleo Konzerta.

La investigación también reflejó un deterioro del poder adquisitivo. El 43% de los encuestados afirmó que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que en 2025, cuando esa percepción alcanzó el 34%.

Panamá encabezó la lista regional de trabajadores que consideran insuficiente su salario. Ecuador registró 90%; Chile y Argentina, 87%; y Perú, 83%.

Uno de los datos más críticos del estudio es que el 96% de los trabajadores aseguró que el salario le dura menos de dos semanas. El 41% indicó que utiliza todo su ingreso apenas cobra para pagar cuentas, mientras que el 26% afirmó que el dinero le alcanza menos de una semana.

Solo el 1% dijo que logra cubrir sus gastos durante todo el mes.

La alimentación, el alquiler y las deudas concentran la mayor presión sobre el ingreso familiar. El 32% identificó la alimentación y el alquiler como sus principales gastos, mientras que el 15% señaló el pago de deudas.

El informe también reveló que el 92% de los trabajadores mantiene algún tipo de deuda. Aunque la cifra bajó un punto porcentual respecto a 2025, Panamá continúa entre los países con mayores niveles de endeudamiento laboral en la región.

La dificultad para ahorrar también aumentó. El 80% de los encuestados aseguró que no puede guardar dinero, tres puntos más que el año pasado. Entre quienes sí logran ahorrar, el 58% reserva menos del 5% de su salario.

Además, el 68% indicó que ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, ya sea de forma regular u ocasional.

Jeff Alejandro Morales, gerente de marca de Konzerta, sostuvo que gran parte del salario se destina a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, alquiler y pago de deudas.

El estudio “¿Qué pasa con el salario?” recopiló respuestas de 6,494 trabajadores de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.