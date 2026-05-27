El 93% de los trabajadores en Panamá dice que su salario no alcanza

El <b>93%</b> de las personas trabajadoras en Panamá considera que su salario no cubre sus necesidades básicas, según un estudio regional divulgado por el portal de empleo <b><a href="/tag/-/meta/konzerta">Konzerta</a></b>.La investigación también reflejó un deterioro del poder adquisitivo. El <b>43% </b>de los encuestados afirmó que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que en 2025, cuando esa percepción alcanzó el 34%.Panamá encabezó la lista regional de trabajadores que consideran insuficiente su salario. Ecuador registró <b>90%</b>; Chile y Argentina, <b>87%</b>; y Perú, <b>83%</b>.Uno de los datos más críticos del estudio es que el <b>96%</b> de los trabajadores aseguró que <b>el salario le dura menos de dos semanas</b>. El <b>41% </b>indicó que utiliza todo su ingreso apenas cobra para pagar cuentas, mientras que el <b>26%</b> afirmó que el dinero le alcanza menos de una semana.Solo el <b>1%</b> dijo que logra cubrir sus gastos durante todo el mes.<b>La alimentación, el alquiler y las deudas concentran la mayor presión sobre el ingreso familiar.</b> El <b>32% </b>identificó la alimentación y el alquiler como sus principales gastos, mientras que el 15% señaló el pago de deudas.El informe también reveló que el <b>92%</b> de los trabajadores mantiene algún tipo de deuda. Aunque la cifra bajó un punto porcentual respecto a 2025, Panamá continúa entre los países con mayores niveles de endeudamiento laboral en la región.La dificultad para ahorrar también aumentó. El <b>80% </b>de los encuestados aseguró que no puede guardar dinero, tres puntos más que el año pasado. Entre quienes sí logran ahorrar, el <b>58%</b> reserva menos del <b>5% </b>de su salario.Además, el <b>68%</b> indicó que ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, ya sea de forma regular u ocasional.<b>Jeff Alejandro Morales</b>, gerente de marca de Konzerta, sostuvo que gran parte del salario se destina a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, alquiler y pago de deudas.El estudio '¿Qué pasa con el salario?' recopiló respuestas de <b>6,494 trabajadores</b> de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.