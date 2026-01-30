  1. Inicio
20% de expertos prevé mejora del empleo en Panamá en 2026

La mayoría de las empresas en Panamá prevé ampliar su planilla en 2026, con incrementos moderados de personal.
Por
Mileika Lasso
  • 30/01/2026 13:50
El estudio de Konzerta revela que el 79% de las empresas planea contratar y el 59% aumentar salarios en Panamá durante 2026

El 20% de los especialistas en recursos humanos en Panamá considera que el mercado laboral mejorará en 2026, según el estudio Balance 2025 y expectativas 2026 elaborado por el portal de empleo Konzerta.

Aunque la mayoría de los expertos (47 %) estima que la situación se mantendrá sin cambios, las proyecciones para contratación y salarios muestran señales positivas. El 79 % de las empresas planea incorporar nuevos talentos durante 2026 y el 59 % prevé aumentar los salarios, la proporción más alta de la región.

A nivel regional, Panamá se ubica detrás de Chile (42 %) y Ecuador (40 %) en expectativas positivas, pero lidera el ranking de proyección de aumentos salariales, por encima de Argentina, Ecuador, Chile y Perú.

El estudio también revela una brecha entre empresas y trabajadores. En Panamá, el 72 % de las personas trabajadoras no está conforme con su empleo ni con su salario, y el 54 % analiza cambiar de trabajo durante 2026.

“La proyección de los especialistas en Recursos Humanos para 2026 es moderada. El 20 % prevé que el 2026 será mejor año que el 2025, además el 79 % anticipa incorporar nuevos talentos y el 59 % planea aumentar los salarios. En cuanto al balance del año pasado, el 58 % de las empresas señaló que el 2025 fue bueno o muy bueno, destacando entre las principales razones el crecimiento en el mercado, incremento de ganancias y ampliación de plantilla”, explica Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Balance 2025 y expectativas 2026 es un estudio regional en el que participaron 2,662 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza.

