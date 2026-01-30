20% de expertos prevé mejora del empleo en Panamá en 2026

El <b>20% de los especialistas en recursos humanos en Panamá</b> considera que el mercado laboral <b>mejorará en 2026</b>, según el estudio <b>Balance 2025 y expectativas 2026</b> elaborado por el portal de empleo <b>Konzerta</b>.Aunque la mayoría de los expertos (47 %) estima que la situación se mantendrá sin cambios, las proyecciones para contratación y salarios muestran señales positivas. El <b>79 % de las empresas planea incorporar nuevos talentos</b> durante 2026 y el <b>59 % prevé aumentar los salarios</b>, la proporción más alta de la región.A nivel regional, Panamá se ubica detrás de Chile (42 %) y Ecuador (40 %) en expectativas positivas, pero lidera el ranking de <b>proyección de aumentos salariales</b>, por encima de Argentina, Ecuador, Chile y Perú.El estudio también revela una brecha entre empresas y trabajadores. En Panamá, el <b>72 % de las personas trabajadoras no está conforme con su empleo ni con su salario</b>, y el <b>54 % analiza cambiar de trabajo</b> durante 2026.<i>'La proyección de los especialistas en Recursos Humanos para 2026 es moderada. El 20 % prevé que el 2026 será mejor año que el 2025, además el 79 % anticipa incorporar nuevos talentos y el 59 % planea aumentar los salarios. En cuanto al balance del año pasado, el 58 % de las empresas señaló que el 2025 fue bueno o muy bueno, destacando entre las principales razones el crecimiento en el mercado, incremento de ganancias y ampliación de plantilla'</i>, explica <b>Jeff Alejandro Morales</b>, gerente de Marketing de Konzerta.<b>Balance 2025 y expectativas 2026</b> es un estudio regional en el que participaron <b>2,662 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos</b> de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora <b>la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza</b>.