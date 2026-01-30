Diputado Gaitán propone que 50% del presupuesto estatal se destine a inversión

El diputado y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Eduardo Gaitán, adelantó a La Estrella de Panamá que una de sus principales prioridades legislativas para este año será el avance de una ley marco para el Presupuesto General del Estado, con el objetivo de establecer límites y redefinir las prioridades del gasto público.

Gaitán explicó que el presupuesto es el reflejo directo del modelo de país que se quiere construir y de las áreas en las que se concentran los recursos públicos.

En ese sentido, señaló que tras escuchar las intervenciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desde la comisión se identificó la necesidad de contar con una norma que establezca topes claros al gasto.

El anteproyecto, que ya fue prohijado, busca que al menos el 50% del Presupuesto General del Estado se destine a inversión. “El país no se puede enfocar únicamente en pagar planillas o deudas; debe existir una inversión constante que genere mecanismos productivos y réditos a futuro”, afirmó.

Al referirse al último presupuesto presentado por el Ejecutivo, que asciende a $34,901 millones, calificó como alarmante el monto destinado al servicio de la deuda.

Detalló que cerca de $3,500 millones se utilizarán únicamente para el pago de intereses, en un contexto donde la deuda pública alcanzó los $59,349.3 millones al cierre de 2025.

Esta cifra supera el aporte que el Canal de Panamá hizo a las arcas públicas, el año pasado, en concepto de dividendos ($2,965 millones), lo que limita la capacidad del Estado para atender necesidades básicas de las comunidades, como agua potable, salud o recolección de desechos.

Desde la comisión que preside, también se ha puesto sobre la mesa la importancia del grado de inversión del país, dado su impacto directo en las tasas de interés de los préstamos internacionales y en el acceso al crédito para la ciudadanía.

En ese marco, recordó que se organizó un foro económico para analizar este tema y su relación con la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a los subsidios y exoneraciones fiscales, Gaitán reveló que solicitó formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas un inventario detallado de estos beneficios, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Ante esa situación, se impulsó un proyecto de ley que busca crear un registro público, accesible y transparente de subsidios, exoneraciones e incentivos fiscales, iniciativa que ya fue prohijada y se encuentra a la espera de iniciar su debate.

Respecto a la evasión fiscal, el diputado reconoció que uno de los principales focos se encuentra en el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). Por ello, la comisión impulsa un anteproyecto de ley para fortalecer la trazabilidad de este impuesto y promover que los ciudadanos exijan factura.

La propuesta contempla permitir que los contribuyentes puedan deducir hasta $300 anuales del impuesto sobre la renta mediante la acumulación anual de facturas con ITBMS. “Necesitamos incentivos que involucren directamente a la ciudadanía en la lucha contra la evasión”, sostuvo.