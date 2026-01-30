Panamá destaca en los Premios Platino Xcaret 2026 con ‘Papeles’ y ‘Querido Trópico’ entre las preseleccionadas

Las <b>películas panameñas</b> <b>Papeles</b>, del director <b>Arturo Montenegro</b>, y <b>Querido Trópico</b>, de la directora <b>Ana Endara</b>, figuran entre las <b>producciones iberoamericanas</b> que encabezan las <b>preselecciones rumbo a la décimotercera edición de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/premios-platino" target="_blank">Premios Platino</a> Xcaret</b>. Con ello, <b>Panamá</b> se integra al grupo de <b>20 países iberoamericanos</b> que cuentan con obras preseleccionadas entre las <b>258 producciones</b> escogidas para optar por los galardones, cuya ceremonia se celebrará el <b>9 de mayo</b> en el <b>Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret</b>, en la <b>Riviera Maya (México)</b>.La cinta <b>Papeles</b> aspira a ser nominada en la categoría de <b>Mejor Película Iberoamericana de Ficción</b>, junto con <b>Querido Trópico</b> y <b>Espina</b> (Daniel Poler). En tanto, la preselección a <b>Mejor Dirección</b> recae en <b>Ana Endara</b> (Querido Trópico) y <b>Arturo Montenegro</b> (Papeles).En la categoría de <b>Mejor Interpretación Femenina</b>, Panamá está representada por las actrices <b>Megan Montaner</b> (Papeles) y <b>Paulina García</b> (Querido Trópico). Para <b>Mejor Interpretación Masculina</b>, figuran <b>Gregory Manrique</b> (Cabeza de ratón) y <b>Gustavo Bassani</b> (Papeles). Por su parte, <b>Juliette Roy</b> (Querido Trópico) y <b>Moyra Brunette</b> (Papeles) están preseleccionadas a <b>Mejor Interpretación Femenina de Reparto</b>, mientras que en la categoría masculina aparecen <b>Antonio Dechent</b> y <b>Carlos Bardem</b> (Papeles).En el apartado de <b>Mejor Guion</b> están preseleccionados <b>Arturo Montenegro</b>, <b>Andrés Clemente</b> y <b>Andry José Barrientos</b> por Papeles. En <b>Mejor Música Original</b> compiten <b>Carla F. Benedicto</b> (Papeles) y <b>Rodrigo Denis</b> (Cabeza de ratón). Asimismo, en la categoría de <b>Mejor Película Documental</b> resultaron precandidatas las producciones <b>El Brujo: Julio Zachrisson</b> (Trillo Guardia), <b>Hijo de Tigre y Mula</b> (Annie Canavaggio) y <b>La señal de la libertad</b> (Delfina Vidal y Mercedes Arias).En <b>Mejor Ópera Prima</b>, una de las obras preseleccionadas es la panameña <b>Cabeza de ratón</b> (Martín Proaño), junto con <b>Espina</b> (Daniel Poler). Esta misma cinta figura además, junto con <b>Papeles</b>, en la categoría de <b>Premio al Cine y Educación en Valores</b>.En las <b>categorías técnicas</b>, están preseleccionados <b>Amine Ayoub</b> (Espina), así como <b>Dilva Cristina Valdés</b> y <b>Amine Ayoub</b> (Papeles), a <b>Mejor Dirección de Arte</b>; <b>Aaron Bromley</b> (Papeles) y <b>Nicolás Wong Díaz</b> (Querido Trópico), a <b>Mejor Dirección de Fotografía</b>; <b>Antonio Zapata</b> y <b>Arturo Montenegro</b> (Papeles), y <b>Leyda Nápoles</b> (Hijo de Tigre y Mula), a <b>Mejor Dirección de Montaje</b>; <b>Fernando Soldevila</b> (Papeles) y <b>Richard Córdoba</b> (Hijo de Tigre y Mula), a <b>Mejor Dirección de Sonido</b>; <b>Ávilo Montenegro Rivera</b>, <b>Antonio Zapata</b> y <b>Básico</b> (Papeles), junto con <b>Lucas Poveda</b> (Espina), a <b>Mejores Efectos Especiales</b>; <b>Alfa García</b> y <b>Diana Jiménez</b> (Papeles), y <b>Liz Moreno</b> (Cabeza de ratón), a <b>Mejor Diseño de Vestuario</b>; y <b>Marilyn González</b> (Espina) y <b>Yinoris Oporta</b> (Papeles), a <b>Mejor Maquillaje y Peluquería</b>.