Panamá destaca en los Premios Platino Xcaret 2026 con ‘Papeles’ y ‘Querido Trópico’ entre las preseleccionadas

Las películas panameñas Papeles, del director Arturo Montenegro, y Querido Trópico, de la directora Ana Endara, figuran entre las producciones iberoamericanas que encabezan las preselecciones rumbo a la décimotercera edición de los Premios Platino Xcaret. Con ello, Panamá se integra al grupo de 20 países iberoamericanos que cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para optar por los galardones, cuya ceremonia se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya (México).

La cinta Papeles aspira a ser nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, junto con Querido Trópico y Espina (Daniel Poler). En tanto, la preselección a Mejor Dirección recae en Ana Endara (Querido Trópico) y Arturo Montenegro (Papeles).

En la categoría de Mejor Interpretación Femenina, Panamá está representada por las actrices Megan Montaner (Papeles) y Paulina García (Querido Trópico). Para Mejor Interpretación Masculina, figuran Gregory Manrique (Cabeza de ratón) y Gustavo Bassani (Papeles). Por su parte, Juliette Roy (Querido Trópico) y Moyra Brunette (Papeles) están preseleccionadas a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que en la categoría masculina aparecen Antonio Dechent y Carlos Bardem (Papeles).

En el apartado de Mejor Guion están preseleccionados Arturo Montenegro, Andrés Clemente y Andry José Barrientos por Papeles. En Mejor Música Original compiten Carla F. Benedicto (Papeles) y Rodrigo Denis (Cabeza de ratón). Asimismo, en la categoría de Mejor Película Documental resultaron precandidatas las producciones El Brujo: Julio Zachrisson (Trillo Guardia), Hijo de Tigre y Mula (Annie Canavaggio) y La señal de la libertad (Delfina Vidal y Mercedes Arias).

En Mejor Ópera Prima, una de las obras preseleccionadas es la panameña Cabeza de ratón (Martín Proaño), junto con Espina (Daniel Poler). Esta misma cinta figura además, junto con Papeles, en la categoría de Premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas, están preseleccionados Amine Ayoub (Espina), así como Dilva Cristina Valdés y Amine Ayoub (Papeles), a Mejor Dirección de Arte; Aaron Bromley (Papeles) y Nicolás Wong Díaz (Querido Trópico), a Mejor Dirección de Fotografía; Antonio Zapata y Arturo Montenegro (Papeles), y Leyda Nápoles (Hijo de Tigre y Mula), a Mejor Dirección de Montaje; Fernando Soldevila (Papeles) y Richard Córdoba (Hijo de Tigre y Mula), a Mejor Dirección de Sonido; Ávilo Montenegro Rivera, Antonio Zapata y Básico (Papeles), junto con Lucas Poveda (Espina), a Mejores Efectos Especiales; Alfa García y Diana Jiménez (Papeles), y Liz Moreno (Cabeza de ratón), a Mejor Diseño de Vestuario; y Marilyn González (Espina) y Yinoris Oporta (Papeles), a Mejor Maquillaje y Peluquería.