Tribunal revoca detención provisional y concede prisión domiciliaria a presunto líder pandillero en Colón

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó este viernes 30 de enero, la medida de detención provisional contra Francis Jiménez Sutherland, señalado como presunto líder de la pandilla Kilas en la provincia de Colón, y ordenó que cumpla prisión domiciliaria con brazalete electrónico, además de otras restricciones legales.

La decisión fue adoptada en audiencia celebrada el 28 de enero de 2026, seguida contra Jiménez Sutherland por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

El Tribunal Superior de Apelaciones informó al director del centro penitenciario La Mega Joya, Gilberto Quiróz, que la sala colegiada revocó la resolución emitida el 14 de enero de 2026 por una jueza de garantías de la provincia de Colón, que había mantenido la detención provisional del imputado.

En su lugar, el tribunal impuso varias medidas cautelares, contempladas en el artículo 224 del Código Procesal Penal, entre ellas la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la retención del pasaporte, la prohibición de comunicarse con los demás coimputados, la retención domiciliaria y la colocación de un brazalete electrónico.

El fallo establece que, en caso de no existir dispositivos disponibles de forma inmediata, el brazalete deberá ser colocado una vez se cuente con unidades habilitadas.

Asimismo, se ordenó el traslado del privado de libertad a una residencia ubicada en la provincia de Colón, distrito de Colón, corregimiento de Cristóbal, Vereda Tropical, donde cumplirá la medida bajo supervisión. El domicilio corresponde a la vivienda de su esposa, Thais Stephanie Rodríguez.

La resolución fue notificada a las autoridades penitenciarias para su cumplimiento conforme a lo dispuesto por el tribunal.