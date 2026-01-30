¿Qué es El Helicoide, el centro de detención más temido de Venezuela?

La fama del centro de detención más temido de Venezuela El Helicoide contrasta con su historia original, la cual se remonta a los años 1950 al ser concebido inicialmente como el centro comercial más grande y moderno de América Latina durante la administración del dictador Marcos Pérez Jiménez.

El proyecto fue diseñado por los arquitectos Pedro Neuberger, Dirk Bonhorst y Jorge Romero Gutiérrez con una estructura física que si bien fue dando forma a lo largo de las décadas, terminó quedando inconclusa debido a los litigios entre los promotores de la obra, permaneciendo con una estructura helicoidal que da honor a su nombre.

El proyecto – que contempló además un hotel cinco estrellas, un parque, un club de propietarios y un palacio de espectáculos – también fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Estados Unidos) y tuvo la atenta mirada de diversos personajes de la cultura como el poeta chileno Pablo Neruda al llamarlo “rosa de concreto” o el artista barcelonés Salvador Dalí, quien se ofreció a decorar sus interiores, tal como lo rememoró el periodista Pedro Torrijos del diario El País de Madrid.

El anuncio de hoy de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez confirmó su nuevo destino a partir de ahora. El Helicoide se convertirá, según sus palabras, en un centro deportivo y recreativo.

No es hasta la década de los años 1980 cuando el Estado venezolano decide usar el edificio como la sede de algunas de sus oficinas administrativas y, más adelante, el de sus organismos de seguridad como la policía política que, en ese entonces, se conocía como la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Hoy en día, el organismo es conocido como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Una entidad conocida por ser la policía política del Revolución Bolivariana.

La única vez en la que el edificio fue atacado se remonta al golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 cuando el entonces militar rebelde Hugo Chávez bombardeó un costado del Helicoide con un avión de la Fuerza Aérea venezolana. Después, ese lado fue reconstruido.

Su fama como centro de detención

Tanto medios de comunicación internacionales como organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron en diversas ocasiones el trato degradante que reciben los encarcelados en El Helicoide el cual se resume tales como golpizas, descargas eléctricas y asfixias con insecticidas, entre otros métodos de tortura. En esa cárcel han pasado detenidos por razones políticas como la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, conocida por sus análisis del ámbito militar del país.

“Se duerme con ratas, se usaban baños como calabozos ”, dijo el exdiputado y expreso político Renzo Prieto en una entrevista concedida a Televisión Española, relatando que escuchaba a veces las torturas y las violaciones que sufrían otros presos, a los que también se les negaba la asistencia médica.