Delcy Rodríguez anuncia el cierre de la cárcel El Helicoide e impulsa una amnistía general en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero el cierre del centro de detención más temido del país El Helicoide, mientras daba a conocer que impulsará una amnistía general para los cientos de presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país sudamericano, según también adelantó el diario El País de Madrid.

De acuerdo a la líder interina —quien asumió sus funciones tras la captura de Nicolás Maduro por el Ejército estadounidense—, se trata de una decisión acordada con el mandatario depuesto y que se concretará mediante una ley que se prevé sea aprobada la próxima semana por la Asamblea Nacional, con el objetivo de “favorecer la convivencia” en Venezuela. La medida, aseguró la dirigente chavista, también fue consensuada con el propio Maduro.

“Pido a todos que nadie imponga la violencia ni la venganza, para que todos vivamos con respeto”, señaló Rodríguez, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de las críticas debido a la lentitud en la liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros, anunciada el pasado 8 de enero por su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Tanto es así que existe una marcada disparidad en las cifras: mientras el chavismo asegura que se ha liberado a más de 600 detenidos por razones políticas, las organizaciones de derechos humanos cifran esas excarcelaciones en 302.

En cambio, el Helicoide - un edificio originalmente diseñado para servir de centro comercial - se convertirá en una instalación recreativa y deportiva.

La medida de gracia anunciada por Rodríguez tendrá además una amplia aplicación, al borrar de facto las causas por las que los detenidos fueron encarcelados originalmente. No obstante, Delcy Rodríguez puntualizó que quedarán excluidos de la amnistía quienes estén detenidos por delitos de homicidio, narcotráfico y otros delitos comunes.

Al anunciar la amnistía general durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta interina recordó a su padre, Jorge Rodríguez, quien falleció en 1976 mientras se encontraba bajo custodia de la policía secreta de la época. A su vez, el padre de los hermanos Rodríguez —militante de la Organización Revolucionaria— fue responsable ese mismo año del secuestro del presidente local de la empresa Owens-Illinois, William Niehous, a quien consideraba un “enemigo de Venezuela”.

“Mi padre estuvo preso y murió producto de la tortura. Creo en la Constitución, en la soberanía nacional y en la justicia para el pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con mayor tutela jurídica”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, el Comité de Madres por la Defensa de la Verdad —una de las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de los presos políticos— inició esta semana un proceso de recolección de firmas para impulsar una ley de amnistía para los encarcelados por razones políticas. Asimismo, se considera que los esfuerzos para lograr estas liberaciones son resultado de una intensa mediación internacional, en la que han participado actores como el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el Reino de Catar, entre otros.

En respuesta a la medida, el presidente de la oenegé Foro Penal Alfredo Romero indicó en su cuenta de X lo siguiente: “Una amnistía general es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”.