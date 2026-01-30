Delcy Rodríguez anuncia el cierre de la cárcel El Helicoide e impulsa una amnistía general en Venezuela

La presidenta encargada de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a></b>, <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, anunció este viernes <b>30 de enero</b> el cierre del centro de detención más temido del país El Helicoide, mientras daba a conocer que impulsará una <b>amnistía general</b> para los cientos de <b>presos políticos</b> que aún permanecen en las cárceles del país sudamericano, según también adelantó el diario<b> El País </b>de Madrid. De acuerdo a la líder interina —quien asumió sus funciones tras la captura de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b> por el <b>Ejército estadounidense</b>—, se trata de una decisión acordada con el mandatario depuesto y que se concretará mediante una ley que se prevé sea aprobada la próxima semana por la <b>Asamblea Nacional</b>, con el objetivo de 'favorecer la convivencia' en <b>Venezuela</b>. La medida, aseguró la dirigente chavista, también fue consensuada con el propio <b>Maduro</b>.'Pido a todos que nadie imponga la violencia ni la venganza, para que todos vivamos con respeto', señaló <b>Rodríguez</b>, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de las críticas debido a la lentitud en la liberación de <b>presos políticos venezolanos y extranjeros</b>, anunciada el pasado <b>8 de enero</b> por su hermano, el presidente del Parlamento, <b>Jorge Rodríguez</b>. Tanto es así que existe una marcada disparidad en las cifras: mientras el <b>chavismo</b> asegura que se ha liberado a más de <b>600 detenidos</b> por razones políticas, las <b>organizaciones de derechos humanos</b> cifran esas excarcelaciones en <b>302</b>.En cambio, el Helicoide - un edificio originalmente diseñado para servir de centro comercial - se convertirá en una instalación recreativa y deportiva.La <b>medida de gracia </b>anunciada por Rodríguez tendrá además una <b>amplia aplicación</b>, al borrar de facto las causas por las que los detenidos fueron encarcelados originalmente. No obstante, <b>Delcy Rodríguez</b> puntualizó que quedarán excluidos de la amnistía quienes estén detenidos por <b>delitos de homicidio, narcotráfico y otros delitos comunes</b>.Al anunciar la <b>amnistía general</b> durante un acto en el <b>Tribunal Supremo de Justicia</b>, la presidenta interina recordó a su padre, <b>Jorge Rodríguez</b>, quien falleció en <b>1976</b> mientras se encontraba bajo custodia de la <b>policía secreta</b> de la época. A su vez, el padre de los hermanos Rodríguez —militante de la <b>Organización Revolucionaria</b>— fue responsable ese mismo año del secuestro del presidente local de la empresa <b>Owens-Illinois</b>, <b>William Niehous</b>, a quien consideraba un 'enemigo de Venezuela'.'Mi padre estuvo preso y murió producto de la tortura. Creo en la <b>Constitución</b>, en la <b>soberanía nacional</b> y en la <b>justicia para el pueblo venezolano</b>. Necesitamos más justicia, con mayor <b>tutela jurídica</b>', afirmó <b>Rodríguez</b>.Por su parte, el <b>Comité de Madres por la Defensa de la Verdad</b> —una de las <b>organizaciones no gubernamentales</b> que velan por los derechos de los <b>presos políticos</b>— inició esta semana un proceso de <b>recolección de firmas</b> para impulsar una <b>ley de amnistía</b> para los encarcelados por razones políticas. Asimismo, se considera que los esfuerzos para lograr estas liberaciones son resultado de una intensa <b>mediación internacional</b>, en la que han participado actores como el expresidente del Gobierno español <b>José Luis Rodríguez Zapatero</b>, el presidente brasileño <b>Luiz Inácio Lula da Silva</b> y el Reino<b> de Catar</b>, entre otros.En respuesta a la medida, el presidente de la oenegé Foro Penal Alfredo Romero indicó en su cuenta de X lo siguiente: 'Una amnistía general es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política'.