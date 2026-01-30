Cúpula de Vamos discutirá posible expulsión del diputado Saldaña

La elección en la Asamblea Nacional del nuevo subcontralor de la República, Omar Castillo, abrió una nueva fisura dentro de la coalición Vamos, en la que ya se perfilan procesos con miras a expulsar a miembros que estén fuera de la línea de la bancada.

Así lo señaló el jefe de la bancada independiente, Roberto Zúñiga, quien indicó que avanza un proceso interno contra el diputado chiricano Carlos Saldaña, quien apoyó la elección de Castillo – propuesta por la oficialista Dana Castañeda – contrario a lo acordado dentro de Vamos.

“A todos los miembros de la bancada nos sorprendió al momento de la votación, porque él nos había dicho que iba a abstenerse. El presidente de la coalición (Juan Diego Vázquez) ha manifestado la solicitud de suspensión para Carlos Saldaña, y ahora le toca a la junta directiva tomar una decisión al respecto”, señaló Zúñiga a La Estrella de Panamá.

El diputado indicó que están sobre la mesa varias opciones, que no solo incluirían la suspensión de Saldaña de la bancada, sino también su expulsión como miembro de este bloque legislativo, aclarando que, al no ser un partido, no podrían disponer de su curul, pero sí de su pertenencia a la bancada.

“Representamos a un movimiento en el cual nos comprometimos con unos principios, y esos principios debemos respetarlos (...) allí es donde debe actuar, no solamente en concordancia los diputados, sino también tomando cartas en el asunto respecto a continuar los lineamientos de la bancada”, dijo.

Vázquez explotó en redes sociales contra Saldaña, acusándolo de desobedecer la línea, mientras que este último se defendió asegurando que habría votado con “criterio propio”.

De confirmarse la salida de Saldaña de Vamos, este sería el tercer diputado que deja la bancada, luego de que los parlamentarios Betserai Richards y Manuel Cheng hicieran lo mismo. Estas bajas se sumarían a las divisiones internas que enfrenta el bloque parlamentario, evidenciadas con el cisma de votos en la elección de la propuesta del gobierno sobre la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social, así como en las comisiones para elegir cargos en esta legislatura.