Fallo de la Corte revive el tablero portuario entre EE.UU. y China

La reacción de China elevó el caso al plano diplomático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Beijing 'tomará todas las medidas necesarias' para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, tras el fallo de la Corte Suprema panameña.'La empresa en cuestión ha declarado que el fallo contradice las leyes bajo las cuales Panamá aprobó la concesión correspondiente', señaló Guo durante una rueda de prensa en Beijing, citado por la agencia estatal Xinhua. Agregó que la compañía se ha reservado todos sus derechos, incluidos los procedimientos legales.El vocero enfatizó que China actuará 'de forma resuelta' para proteger los intereses justos y legítimos de sus empresas, en un pronunciamiento que refleja la sensibilidad del caso en medio de la rivalidad estratégica con Estados Unidos.Aunque CK Hutchison tiene su sede en Hong Kong, su peso económico y su vinculación con intereses chinos han convertido la concesión panameña en un tema de interés directo para Beijing, que observa con atención cualquier precedente que pueda afectar a sus inversiones en el extranjero.