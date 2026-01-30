  1. Inicio
Empresas en Panamá proyectan más contrataciones pese a la cautela laboral

Según los especialistas en recursos humanos, las empresas en Panamá prevén ampliar su planilla.
Por
Mileika Lasso
  • 31/01/2026 00:00
Panamá inicia el 2026 con expectativas laborales moderadamente positivas, de acuerdo con el estudio Balance 2025 y expectativas 2026, elaborado por Konzerta, portal de empleo. La investigación revela que el 20 % de los especialistas en recursos humanos considera que el mercado laboral mejorará este año, mientras que un 47 % estima que se mantendrá sin cambios. En contraste, el 13 % cree que la situación empeorará y un 20 % no tiene una opinión definida.

Pese a este escenario prudente, los indicadores vinculados a contratación y salarios muestran una tendencia más optimista. El 79 % de los expertos consultados aseguró que su organización planea incorporar nuevos talentos durante 2026, mientras que el 59 % prevé incrementar los salarios, la proporción más alta entre los países analizados.

En comparación regional, Panamá se ubica por debajo de Chile (42 %) y Ecuador (40 %) en expectativas positivas, pero supera a Perú (21 %) y Argentina (12 %). No obstante, el país lidera el ranking regional de proyección de aumentos salariales, seguido por Argentina (56 %), Ecuador (52 %), Chile (31 %) y Perú (25 %).

Entre quienes prevén una mejora del mercado laboral, el 67 % atribuye esta expectativa al aumento en la disponibilidad de puestos de trabajo. Otros factores mencionados incluyen la influencia del contexto económico del país y la posibilidad de atraer talento gracias a mejores condiciones laborales.

Por el contrario, el grupo que anticipa un deterioro del mercado laboral identifica como principales riesgos la pérdida de valor de los salarios frente a la inflación y el impacto del entorno económico. Además, la mitad de estos especialistas advierte una posible fuga de talentos hacia otros países.

Respecto a los aumentos salariales proyectados, el estudio detalla que el 30 % de los especialistas planea incrementos del 5 %, mientras que el 20 % estima aumentos del 15 %. Un grupo menor contempla ajustes más elevados o incrementos atados a la inflación.

En cuanto a la expansión de las planillas, dentro del 79 % que planea contratar, el 29 % prevé aumentar su personal en menos del 5 %, mientras que un 15 % lo haría en un 25 % y un 14 % en más del 30 %, lo que refleja estrategias diferenciadas según el tamaño y la realidad de cada organización.

El balance del año anterior también ofrece señales positivas. El 58 % de los especialistas calificó el 2025 como un año bueno o muy bueno para las organizaciones en Panamá. Entre las principales razones destacan el incremento de las ganancias, el crecimiento en el mercado y la ampliación de las planillas laborales.

Sin embargo, esta visión contrasta con la percepción de los trabajadores. En Panamá, el 72 % manifestó no estar conforme con su empleo, y el mismo porcentaje expresó insatisfacción con su salario. Esta disconformidad se mantiene respecto a la medición anterior y posiciona al país como el de mayor inconformidad salarial en la región.

En este contexto, el 54 % de los trabajadores panameños considera cambiar de empleo en 2026, mientras que el 73 % aspira a un ascenso y el 87 % planea capacitarse o adquirir nuevas habilidades, evidenciando una fuerza laboral activa y en búsqueda de mejores oportunidades.

El estudio fue realizado a nivel regional y contó con la participación de 2,662 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú, ofreciendo una radiografía del mercado laboral y sus desafíos para el año que comienza.

