Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 30 de enero de 2026

– <b>China elevó el tono diplomático tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre Panama Ports Company y advirtió que tomará medidas para proteger los derechos de sus empresas. </b>El pronunciamiento añade presión internacional a una decisión que sacude el panorama económico y jurídico del país, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Panamá y el gigante asiático.– <b>El presidente José Raúl Mulino aseguró que no habrá improvisación ni despidos tras la anulación de la concesión portuaria.</b> El mandatario prometió estabilidad laboral y continuidad operativa mientras el Gobierno estructura un proceso técnico que garantice el funcionamiento de los puertos y la futura administración del contrato.– <b>En materia de servicios públicos, el Idaan anunció un corte de agua de 18 horas este sábado por trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre. </b>La suspensión afectará amplios sectores de Panamá y San Miguelito desde la madrugada, con restablecimiento progresivo en la noche, por lo que las autoridades piden a la población tomar previsiones.– <b>El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Catherine O’Hara, recordada globalmente como la madre de Mi pobre angelito.</b> Su fallecimiento marca el cierre de una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión, dejando un legado que definió generaciones de comedia familiar.– <b>En el plano político local, el contralor respondió a los señalamientos del exvicepresidente Gaby Carrizo sobre supuestas amenazas, rechazando las acusaciones y subrayando que quien enfrenta medidas cautelares es el exfuncionario. </b>El cruce de declaraciones intensifica la tensión en un caso que sigue generando repercusiones en la esfera pública.