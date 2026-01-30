Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 30 de enero de 2026

– China elevó el tono diplomático tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre Panama Ports Company y advirtió que tomará medidas para proteger los derechos de sus empresas. El pronunciamiento añade presión internacional a una decisión que sacude el panorama económico y jurídico del país, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Panamá y el gigante asiático.

– El presidente José Raúl Mulino aseguró que no habrá improvisación ni despidos tras la anulación de la concesión portuaria. El mandatario prometió estabilidad laboral y continuidad operativa mientras el Gobierno estructura un proceso técnico que garantice el funcionamiento de los puertos y la futura administración del contrato.

– En materia de servicios públicos, el Idaan anunció un corte de agua de 18 horas este sábado por trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre. La suspensión afectará amplios sectores de Panamá y San Miguelito desde la madrugada, con restablecimiento progresivo en la noche, por lo que las autoridades piden a la población tomar previsiones.

– El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Catherine O’Hara, recordada globalmente como la madre de Mi pobre angelito. Su fallecimiento marca el cierre de una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión, dejando un legado que definió generaciones de comedia familiar.

– En el plano político local, el contralor respondió a los señalamientos del exvicepresidente Gaby Carrizo sobre supuestas amenazas, rechazando las acusaciones y subrayando que quien enfrenta medidas cautelares es el exfuncionario. El cruce de declaraciones intensifica la tensión en un caso que sigue generando repercusiones en la esfera pública.