Adiós a Catherine O’Hara, la madre eterna de Mi pobre angelito

La actriz Catherine O’Hara, conocida por clásicos como Home Alone (Mi pobre angelito) y Beetlejuice, falleció este 30 de enero de 2026 a los 71 años tras una breve enfermedad, confirmó su agencia de representación.

O’Hara, una de las figuras más queridas de la comedia contemporánea, murió en su hogar en Los Ángeles, dejando un legado que abarca desde papeles icónicos en cine hasta actuaciones memorables en televisión.

A lo largo de su carrera de más de cinco décadas, O’Hara se destacó tanto por su versatilidad como por su magnetismo en pantalla.

Protagonizó películas que se han convertido en clásicos de varias generaciones, entre ellas Beetlejuice y las dos primeras entregas de Home Alone, donde interpretó a la madre de Kevin McCallister. ¿Por cuál papel la recuerdas?

También fue aclamada por su trabajo en televisión, especialmente por su papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, que le valió un Premio Emmy y un Globo de Oro.

Últimos papeles en cine y televisión

En los últimos años, O’Hara siguió activa tanto en cine como en televisión. En 2024 reapareció como Delia Deetz en la secuela Beetlejuice Beetlejuice, continuando uno de sus roles más recordados.

Además, su última participación cinematográfica fue en el documental John Candy: I Like Me (2025), donde apareció interpretándose a sí misma, ofreciendo recuerdos y anécdotas sobre su amigo y colega John Candy, otro querido comediante de la escena canadiense e internacional.

En televisión, entre sus trabajos más recientes destacan papeles en la serie The Studio de Apple TV+ y en la exitosa producción de HBO The Last of Us (temporada 2), por los que también recibió reconocimiento de la crítica.

El mundo artístico lamenta su muerte

La noticia de su muerte ha provocado una oleada de tributos de colegas y admiradores de todo el mundo. Macaulay Culkin, su hijo cinematográfico en Home Alone, recordó a O’Hara como una figura materna que influyó profundamente en su vida personal y profesional.

La industria del entretenimiento lamenta la partida de una de sus voces más originales, cuya influencia en la comedia y el cine permanecerá por generaciones.