Las 7 claves de Mulino ante la inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se pronunció este viernes 30 de enero luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el Contrato de Concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company.

Mulino detalla hoja de ruta tras fallo que afecta a Panama Ports Company

-El mandatario reconoció la relevancia del fallo judicial y el impacto que esta decisión tiene tanto a nivel nacional como internacional, al tratarse de infraestructuras clave para el comercio global y la economía del país.

-Mulino destacó que los puertos de Balboa y Cristóbal representan uno de los pilares estratégicos de Panamá, al ser fundamentales para la cadena logística mundial y para el posicionamiento del país como centro logístico regional. En ese sentido, subrayó que la protección de estos activos es una prioridad para su administración.

-El presidente aseguró que no se producirán cambios inmediatos en la operación portuaria, ya que mientras el fallo no quede ejecutoriado se mantendrá un periodo de continuidad del actual operador, sin alteraciones en las actividades ni en los servicios que se prestan.

-Como parte del plan de transición, Mulino anunció la designación del asesor presidencial, ingeniero Alberto Alemán Zubieta, como coordinador de un equipo técnico multidisciplinario que se encargará de conducir el proceso de manera ordenada, profesional y transparente. “No habrá improvisación alguna”, enfatizó el mandatario.

-Asimismo, informó que ha instruido a la Autoridad Marítima de Panamá para que se reúna de inmediato con Panama Ports Company, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias durante esta etapa de transición. En relación con la empresa concesionaria, el presidente indicó que el Estado panameño garantizará los derechos que le asisten, al tiempo que fiscalizará el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

-En el ámbito laboral, Mulino fue enfático al asegurar que no se producirán despidos y que la continuidad laboral de los trabajadores está garantizada. Añadió que se respetarán plenamente los derechos adquiridos, con el acompañamiento de las autoridades competentes.

-El mandatario envió un mensaje de tranquilidad a los clientes y proveedores de los puertos, al garantizar la continuidad de los vínculos contractuales vigentes y una transición administrativa ordenada. “Las operaciones continuarán como hasta ahora, sin ningún tipo de variación”, concluyó.