Panama Ports Company rechaza fallo de la Corte Suprema y evalúa acciones legales

<b>Panama Ports Company, S.A. (PPC)</b> manifestó este <b>29 de enero de 2026</b> su desacuerdo con la decisión anunciada por el <b>Órgano Judicial</b>, según la cual la <b>Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997 y otras normas relacionadas</b> con la concesión portuaria que sustenta las operaciones de la empresa en los puertos de <b>Balboa y Cristóbal</b>.En un comunicado oficial, la compañía señaló que, <b>aunque aún no ha sido notificada formalmente del fallo</b>, la decisión resulta <b>incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato de concesión</b>, el cual ha servido de base para sus operaciones durante casi <b>tres décadas</b>, de acuerdo con la evaluación preliminar realizada por sus asesores legales.PPC calificó este pronunciamiento como <b>el más reciente episodio de una serie de acciones del Estado panameño</b> que, según la empresa, se han desarrollado durante <b>más de un año</b> y han impactado tanto a la concesión como a su inversionista. En ese contexto, advirtió que estas medidas generan <b>incertidumbre jurídica</b> sobre el futuro de la actividad portuaria bajo su administración.La empresa destacó que, a lo largo de <b>28 años de operación</b>, ella y su inversionista han realizado <b>inversiones superiores a los 1,800 millones de dólares</b> en infraestructura, tecnología y desarrollo humano. Según PPC, este monto supera ampliamente la inversión de otros operadores portuarios en el país y ha contribuido a la <b>generación de miles de empleos directos e indirectos</b>, así como al posicionamiento de Panamá como un <b>hub logístico y portuario de referencia mundial</b>.En el comunicado, PPC recordó que la concesión fue adjudicada mediante una <b>licitación internacional</b>, y afirmó haber cumplido de forma sostenida con sus <b>obligaciones contractuales y legales</b>, incluyendo auditorías efectuadas por el Estado panameño. Asimismo, aseguró haber mantenido una <b>actitud de transparencia y cooperación</b> con las autoridades.La compañía sostuvo que el fallo anunciado <b>carece de fundamento jurídico</b>, según la información disponible hasta el momento, y advirtió que podría afectar no solo a PPC y a su contrato, sino también al <b>bienestar de miles de familias panameñas</b> que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria. Además, señaló que la decisión sería <b>contraria a precedentes previos de la Corte Suprema</b> sobre contratos de naturaleza similar.PPC también alertó sobre un posible <b>impacto negativo en la reputación internacional de Panamá</b>, al considerar que la situación podría debilitar la percepción del país como una <b>jurisdicción confiable</b> y como un <b>centro logístico competitivo</b> a nivel global, en un momento en que la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son considerados factores clave para atraer inversión.Finalmente, la empresa reiteró su <b>compromiso con Panamá</b>, con sus trabajadores y con las comunidades de <b>Balboa y Colón</b>, y confirmó que <b>se reserva todos sus derechos</b>, incluyendo la posibilidad de recurrir a <b>instancias legales nacionales e internacionales</b>. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la <b>coordinación y al diálogo respetuoso</b> con el Estado para evitar disrupciones y proteger la continuidad de la concesión.