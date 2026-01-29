Panamá exporta mobiliario de alta gama para hoteles de lujo en Centroamérica

Al cierre de 2025, unas siete empresas panameñas lograron exportar muebles y productos de madera a 18 destinos de Centroamérica y el Caribe, con exportaciones totales del sector que superaron los $470 mil, lo que evidencia oportunidades para un rubro que apuesta por mayor especialización, diseño y valor agregado, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MIC).

La entidad destacó que dentro de los envíos se exportó mobiliario panameño de alto valor agregado hacia proyectos hoteleros de lujo en Centroamérica, con el acompañamiento del MICI, lo que refleja el potencial industrial del país.

Precisó que, recientemente, la empresa panameña Decolosal concretó una exportación de mobiliario de alta gama hacia Costa Rica, destinada al equipamiento de 415 suites de un hotel cinco estrellas.

De acuerdo con el MICI, el proceso productivo implicó la transformación local de insumos de alta especificación provenientes de distintos mercados internacionales, consolidando a Panamá no solo como un hub logístico, sino como un centro de manufactura con capacidad técnica para atender proyectos regionales de alta exigencia.

Desde el inicio de la operación, el MICI brindó acompañamiento personalizado, facilitando la logística terrestre hacia Centroamérica, la gestión oportuna de los trámites de exportación y el uso de los acuerdos comerciales vigentes, incluyendo el Certificado de Origen Panameño, que permitió el ingreso del producto al mercado costarricense en condiciones competitivas.

“Este tipo de proyectos demuestra cómo el apoyo institucional y el uso estratégico de nuestros tratados comerciales permiten que la industria panameña participe en proyectos de alto nivel en la región, fortaleciendo el posicionamiento del sello ‘Hecho en Panamá’”, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Por su parte, Stella Villarreal, gerente general de Decolosal, destacó la coordinación institucional, que “fue clave para asegurar que los trámites y la logística se desarrollaran de forma ordenada y oportuna, permitiéndonos concentrarnos en cumplir con los estándares técnicos y de calidad que exige un proyecto de esta magnitud”, expresó.

El MICI reiteró su compromiso de continuar respaldando al sector exportador, promoviendo exportaciones con mayor contenido industrial, la generación de empleo técnico especializado y la proyección internacional de la capacidad productiva panameña.