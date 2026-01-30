Mulino sobre Panama Ports Company: ‘No habrá improvisación ni despidos’

El presidente José Raúl Mulino destacó la mañana de este viernes 30 de enero que designó a Alberto Alemán Zubieta para analizar las competencias del sistema portuario, con el objetivo de que cada paso del proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable.

También Mulino reveló que se habían adelantada conversaciones con empresas del sector, pero tenía que destacar la gestión con la compañía APM Terminals Panamá, que ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. “Esta medida se activará únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo”, expresó.

’Nuestros puertos son unos pilares estratégicos para la economía nacional y un eslabón clave para el comercio internacional’, dijo Mulino.

El mandatario resaltó que el fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports es una decisión de impacto y que requiere de toda su atención, la cual estará orientada a proteger ese activo de todos los panameños.

”Hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo, después comienza un periodo de transición que se culmina con una nueva consesión bajo terminos y condiciones favorables para nuestro país”, detalló el presidente.

Mulino aseguró que no habrá improvisación y que instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a coordinar estrechamente con Panama Ports Company.

AMP y la empresa portuaria deben coordinar de “inmediato” las acciones para que prosigan las operaciones.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral acompañará el proceso para garantizar que la transición en los puertos se realice de forma fluida y transparente como ente rector de las relaciones laborales en el país.

”Ahora quiero dirigirme a los trabajadores, quiero ser claro su fuente de trabajo es el activo más importante de nuestras terminales y está garantizado, no se producirán despidos”, aseguró Mulino.

La noche de este jueves 29 de enero se conoció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió declarar inconstitucionales la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión con Panama Ports Company, S. A.

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del pleno, tras la discusión de dos demandas de inconstitucionalidad, identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025.

La Estrella de Panamá conoció que las normas declaradas inconstitucionales están vinculadas al contrato que regula el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro, pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.