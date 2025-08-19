Corte Suprema evalúa demanda de inconstitucionalidad sobre contrato de Panamá Ports

La Secretaría General de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> notificó este martes, que fue devuelto el expediente de la <b>demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Antonio Moreno Correa</b>, en representación de la <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b>, contra el contrato celebrado entre el Estado panameño y la sociedad <b><a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panamá Ports Company S.A. (PPC)</a></b>.La Corte informó que, con el concepto ya emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy">Procurador General de la Nación</a></b>, el expediente ha sido <b>fijado en lista</b> y se ordenó publicar el edicto por tres días consecutivos en un medio de circulación nacional. A partir de la última publicación, se abrirá un <b>plazo de diez días</b> para que <b>el demandante y cualquier persona interesada pueda presentar sus argumentos por escrito sobre el caso</b>.El contrato objeto de la demanda regula el <b>desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias</b> de contenedores, Ro-Ro, pasajeros, cargas a granel y carga general en los puertos de <b>Balboa y Cristóbal</b>. Dicho contrato fue aprobado inicialmente mediante la <b>Ley 5 de 16 de enero de 1997</b> y ha sido modificado por las <b>Adendas N.° 1 (Ley 55 de 2005), N.° 2 (Ley 25 de 2010) y N.° 3 (Ley 79 de 2012)</b>.El <b>magistrado <a href="/tag/-/meta/olmedo-arrocha">Olmedo Arrocha</a></b> actúa como <b>sustanciador de la demanda</b>, la cual se enmarca en uno de los contratos más relevantes de concesión portuaria en Panamá, con impacto estratégico en el comercio marítimo internacional.