Corte Suprema evalúa demanda de inconstitucionalidad sobre contrato de Panamá Ports

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó este martes, que fue devuelto el expediente de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Antonio Moreno Correa, en representación de la Contraloría General de la República, contra el contrato celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Panamá Ports Company S.A. (PPC).

La Corte informó que, con el concepto ya emitido por el Procurador General de la Nación, el expediente ha sido fijado en lista y se ordenó publicar el edicto por tres días consecutivos en un medio de circulación nacional.

A partir de la última publicación, se abrirá un plazo de diez días para que el demandante y cualquier persona interesada pueda presentar sus argumentos por escrito sobre el caso.

El contrato objeto de la demanda regula el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro, pasajeros, cargas a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Dicho contrato fue aprobado inicialmente mediante la Ley 5 de 16 de enero de 1997 y ha sido modificado por las Adendas N.° 1 (Ley 55 de 2005), N.° 2 (Ley 25 de 2010) y N.° 3 (Ley 79 de 2012).

El magistrado Olmedo Arrocha actúa como sustanciador de la demanda, la cual se enmarca en uno de los contratos más relevantes de concesión portuaria en Panamá, con impacto estratégico en el comercio marítimo internacional.