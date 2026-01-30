Apede respalda mensaje de Mulino tras fallo de la Corte sobre Panama Ports

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) valoró positivamente el mensaje de estabilidad, orden y seguridad jurídica transmitido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, al tiempo que reafirmó la continuidad de la cadena logística del país.

En un pronunciamiento público, el gremio empresarial reconoció que los cuestionamientos sobre ilegalidad y falta de transparencia en los procesos de equiparación y renovación del contrato derivaron en la decisión judicial, subrayando que el fallo refuerza la necesidad de que los contratos del Estado se conduzcan con apego a la ley, claridad y alineación con el interés nacional, como base para la confianza y sostenibilidad económica.

Apede señaló que, aunque la sentencia podría interpretarse como una señal adversa para la inversión privada, la estabilidad jurídica no implica la protección automática de concesiones, sino el fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos que salvaguardan el interés público.

En ese contexto, el gremio destacó el mensaje a la nación del presidente Mulino, al considerar que aportó tranquilidad y previsión en un escenario sensible.

Según la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, el Ejecutivo actuó con planificación y sin improvisaciones, garantizando la continuidad operativa de los puertos, la protección del empleo y la confianza de los usuarios del sistema logístico.

La organización empresarial también valoró la activación de un plan de contingencia previamente estructurado, que asegura la operación ininterrumpida de los puertos de Balboa y Cristóbal, sin afectaciones a la cadena logística global, proveedores ni clientes internacionales.

Asimismo, Apede destacó la designación de un equipo técnico de alto nivel para liderar el proceso de transición, encabezado por el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, cuya trayectoria aporta credibilidad y rigor técnico.

De igual forma, resaltó la selección de APM Terminals como operador transitorio, al tratarse de una multinacional con amplia experiencia en la gestión de terminales portuarias y cadenas de suministro.

El gremio empresarial sostuvo que las empresas exportadoras y el sector privado en general no deberían verse afectados por la decisión judicial, al señalar que Panamá mantiene reglas claras, relaciones comerciales diversificadas y una plataforma logística que continúa operando con normalidad.

Finalmente, Apede hizo un llamado al Gobierno Nacional a mantener la comunicación, la transparencia, la legalidad y la seguridad jurídica durante el proceso de transición, subrayando que una conducción responsable puede convertir este escenario en un referente regional de manejo institucional, fortaleciendo la imagen internacional de Panamá como centro logístico confiable y estratégico.