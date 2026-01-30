Apede respalda mensaje de Mulino tras fallo de la Corte sobre Panama Ports

La <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b> valoró positivamente el mensaje de <b>estabilidad, orden y seguridad jurídica</b> transmitido por el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, tras el fallo del Pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> que declaró inconstitucional el contrato de concesión de <b><a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panama Ports Company</a></b>, al tiempo que reafirmó la continuidad de la cadena logística del país.En un pronunciamiento público, el gremio empresarial reconoció que los cuestionamientos sobre <b>ilegalidad y falta de transparencia</b> en los procesos de equiparación y renovación del contrato derivaron en la decisión judicial, subrayando que el fallo refuerza la necesidad de que los contratos del Estado se conduzcan con <b>apego a la ley, claridad y alineación con el interés nacional</b>, como base para la confianza y sostenibilidad económica.Apede señaló que, aunque la sentencia podría interpretarse como una señal adversa para la inversión privada, la <b>estabilidad jurídica no implica la protección automática de concesiones</b>, sino el fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos que salvaguardan el interés público.En ese contexto, el gremio destacó el mensaje a la nación del presidente Mulino, al considerar que aportó <b>tranquilidad y previsión</b> en un escenario sensible. Según la presidenta de Apede, <b>Giulia De Sanctis</b>, el Ejecutivo actuó con planificación y sin improvisaciones, garantizando la continuidad operativa de los puertos, la protección del empleo y la confianza de los usuarios del sistema logístico.La organización empresarial también valoró la activación de un <b>plan de contingencia previamente estructurado</b>, que asegura la operación ininterrumpida de los puertos de <b>Balboa y Cristóbal</b>, sin afectaciones a la cadena logística global, proveedores ni clientes internacionales.Asimismo, Apede destacó la designación de un <b>equipo técnico de alto nivel</b> para liderar el proceso de transición, encabezado por el ingeniero <b>Alberto Alemán Zubieta</b>, cuya trayectoria aporta credibilidad y rigor técnico. De igual forma, resaltó la selección de <b>APM Terminals</b> como operador transitorio, al tratarse de una multinacional con amplia experiencia en la gestión de terminales portuarias y cadenas de suministro.El gremio empresarial sostuvo que las empresas exportadoras y el sector privado en general <b>no deberían verse afectados</b> por la decisión judicial, al señalar que Panamá mantiene reglas claras, relaciones comerciales diversificadas y una plataforma logística que continúa operando con normalidad.Finalmente, Apede hizo un llamado al <b><a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno Nacional</a></b> a <b>mantener la comunicación, la transparencia, la legalidad y la seguridad jurídica</b> durante el proceso de transición, subrayando que una conducción responsable puede convertir este escenario en un <b>referente regional de manejo institucional</b>, fortaleciendo la imagen internacional de Panamá como centro logístico confiable y estratégico.