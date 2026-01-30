Fiscalía muestra avances en combate al crimen organizado durante 2025

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada registró un incremento significativo en su gestión durante 2025, en comparación con el año anterior, de acuerdo con cifras oficiales del Centro de Estadística de la Procuraduría General de la Nación.

Según los datos comparativos, en 2025 se ingresaron 540 causas, frente a 391 en 2024, lo que representa un aumento relevante en los casos atendidos por esta fiscalía especializada. En cuanto a resultados judiciales, las condenas obtenidas pasaron de 176 en 2024 a 189 en 2025, reflejando una leve pero sostenida mejora en la efectividad de los procesos.

Uno de los aumentos más notorios se observa en los montos económicos vinculados a las investigaciones. El dinero comisado casi se duplicó, al pasar de $689.900 en 2024 $1.360.829 en 2025.

Sin embargo, el mayor salto se dio en el dinero aprehendido, que pasó de $181.248 a $27.516.610, una cifra que evidencia el alcance económico de las estructuras criminales investigadas.

En el ámbito operativo y procesal, la fiscalía reportó un fuerte incremento en la actividad judicial. Durante 2025 se realizaron 2,740 audiencias, frente a 516 en 2024, mientras que las medidas cautelares aumentaron de 190 a 254. Además, en 2025 se contabilizaron 161 operativos, un dato que no fue reportado el año anterior.

Las cifras reflejan un mayor volumen de trabajo, operatividad y resultados en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en lo relacionado con la persecución de delitos de alto impacto económico y la desarticulación de redes criminales.