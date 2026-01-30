Fiscalía muestra avances en combate al crimen organizado durante 2025

La <b>Fiscalía contra la Delincuencia Organizada</b> registró un <b>incremento significativo en su gestión durante 2025</b>, en comparación con el año anterior, de acuerdo con cifras oficiales del <b>Centro de Estadística de la <a href="/tag/-/meta/procurador-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b>.Según los datos comparativos, en <b>2025 se ingresaron 540 causas</b>, frente a <b>391 en 2024</b>, lo que representa un aumento relevante en los casos atendidos por esta fiscalía especializada. En cuanto a resultados judiciales, las <b>condenas obtenidas pasaron de 176 en 2024 a 189 en 2025</b>, reflejando una leve pero sostenida mejora en la efectividad de los procesos.Uno de los aumentos más notorios se observa en los <b>montos económicos vinculados a las investigaciones</b>. El <b>dinero comisado</b> casi se duplicó, al pasar de <b>$689.900 en 2024 $1.360.829 en 2025</b>. Sin embargo, el mayor salto se dio en el <b>dinero aprehendido</b>, que pasó de <b>$181.248 </b>a <b>$27.516.610</b>, una cifra que evidencia el alcance económico de las estructuras criminales investigadas.En el ámbito operativo y procesal, la fiscalía reportó un fuerte incremento en la actividad judicial. Durante 2025 se realizaron <b>2,740 audiencias</b>, frente a <b>516 en 2024</b>, mientras que las <b>medidas cautelares</b> aumentaron de <b>190 a 254</b>. Además, en 2025 se contabilizaron <b>161 operativos</b>, un dato que no fue reportado el año anterior.Las cifras reflejan un <b>mayor volumen de trabajo, operatividad y resultados</b> en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en lo relacionado con la persecución de delitos de alto impacto económico y la desarticulación de redes criminales.