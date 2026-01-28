Deuda récord y presión fiscal: Chapman habla en CAF de gestión y apoyo político

El crecimiento acelerado de la deuda pública de Panamá y el discurso del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF) revelan dos caras de un mismo desafío: cómo sostener la estabilidad fiscal en un entorno de presiones heredadas, mayores costos financieros y un contexto global marcado por altos niveles de endeudamiento.Al 31 de diciembre de 2025, la deuda pública panameña alcanzó los $59,349.3 millones, un incremento de $7,536.5 millones o 14.5 % en apenas 18 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino. En promedio, el saldo aumentó cerca de $418.7 millones mensuales, reflejo de mayores necesidades de financiamiento, refinanciamiento de obligaciones y el peso de compromisos acumulados de administraciones anteriores.Este telón de fondo fiscal fue clave para entender el mensaje que Chapman llevó al foro regional: la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de leyes, sino de quiénes las ejecutan y del respaldo político que las sostiene.'La ley no garantiza el éxito. Se necesita capital humano idóneo y apoyo político', subrayó el ministro durante su intervención en la sesión plenaria sobre el Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en la que compartió escenario con sus homólogos de Ecuador, Jamaica y El Salvador.<b>Más deuda, mayor exigencia de gestión</b>Los datos oficiales del MEF muestran que 82 % de la deuda es externa, con un saldo de $48,680.7 millones, mientras que la deuda interna asciende a $10,668.5 millones. Los bonos globales siguen siendo el principal componente del portafolio, con más de $32,281 millones, a un costo promedio de 5.27 %.Aunque el costo promedio ponderado de la deuda se ubicó en 4.97 %, el pago anual de intereses se duplicó en los últimos años, pasando de $1,264 millones a $2,519 millones, una presión directa sobre las finanzas públicas que eleva el riesgo fiscal si no se acompaña de crecimiento y disciplina presupuestaria.Es precisamente en este punto donde Chapman introdujo el contraste político-institucional: contar con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) es necesario, pero insuficiente, si no existe una ejecución técnica sólida y mecanismos que respalden al ministro de finanzas en decisiones impopulares pero necesarias.<b>Capital humano y respaldo político</b>Chapman estructuró su planteamiento en dos pilares. Primero, el capital humano, al advertir que la calidad de las decisiones fiscales depende de tener a las personas adecuadas al frente de las instituciones. Segundo, los mecanismos de apoyo, que permitan 'apalancar' la gestión del ministro y aumentar las probabilidades de éxito en la consolidación fiscal.A esto sumó un tercer elemento clave: la alineación política. Según el ministro, sin el respaldo explícito del presidente de la República y de la Asamblea Nacional, la política fiscal pierde previsibilidad, afectando la confianza de los mercados y limitando la capacidad del país para retomar márgenes de crecimiento sostenibles.<b>La deuda como riesgo global</b>Chapman también enmarcó el caso panameño dentro de un fenómeno más amplio. Advirtió que los elevados niveles de deuda no son exclusivos de América Latina y que incluso las economías desarrolladas enfrentan procesos de consolidación fiscal que representan una amenaza sistémica global.Este contexto internacional añade presión a países como Panamá, que necesitan mantener credibilidad, grado de inversión y acceso a los mercados, aun cuando el saldo de la deuda continúe creciendo.En ese sentido, el mensaje de Chapman funciona como una advertencia y una hoja de ruta: el desafío fiscal de Panamá no se resolverá solo con leyes ni con más endeudamiento, sino con liderazgo técnico, respaldo político y una gestión que devuelva previsibilidad a las finanzas públicas en un entorno global cada vez más incierto.