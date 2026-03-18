Propuesta de derecho a réplica baja a primer debate

El diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, solicitó al pleno de la Asamblea Nacional devolver a primer debate el proyecto de ley No. 391, relacionado con el derecho a réplica, con la finalidad de abrir un nuevo espacio de discusión e incorporar aportes de los gremios periodísticos.

Cedeño explicó que la decisión surgió tras conversaciones con gremios periodísticos y otros actores, quienes manifestaron que no fueron debidamente convocados durante la fase inicial de discusión en la Comisión de Gobierno. Ante esto, el diputado indicó que optó por “llevar las cosas en paz” y promover un proceso más participativo.

El diputado detalló que la intención es permitir la participación de organizaciones, como el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), así como de comunicadores y otros sectores interesados, con el objetivo de fortalecer la iniciativa legislativa.

Cedeño también reiteró que está en contra de retirar el proyecto de ley, postura que —según dijo— ha sido planteada por algunos sectores. “Estoy totalmente en contra del retiro o la sepultura de ese proyecto, pero sí considero que debe ser modificado porque como está no puede quedar”, afirmó.

El diputado sostuvo que la normativa vigente, que data de 2005, requiere ajustes para garantizar un equilibrio entre los derechos ciudadanos y el ejercicio del periodismo.

En ese sentido, enfatizó que el objetivo es que cualquier persona afectada por una información inexacta pueda ejercer su derecho a réplica con la misma relevancia que tuvo la publicación original.

Asimismo, subrayó que el retorno a primer debate permitirá un intercambio más amplio de argumentos dentro de la comisión legislativa. “Aquí todos lo vamos a escuchar. Esto es democracia, y los argumentos deben darse de parte y parte”, expresó.

Cedeño señaló que, aunque no puede anticipar el resultado del debate en comisión, abogará por un proceso abierto en el que se consideren todas las posturas antes de tomar una decisión definitiva sobre el proyecto.

Gremios periodísticos sostuvieron esta semana reuniones con diferentes diputados, incluso con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, para manifestar sus inquietudes de la iniciativa al considerar que afectaría la libertad de expresión.