Cepanim: Panamá y Panamá Oeste lideran registros, según Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, informó que más del 50 % de los beneficiarios de los <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) </a></b>ya se han registrado en la plataforma habilitada por el MEF.Según detalló, de ese porcentaje, la mitad corresponde a personas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que el resto pertenece a otras regiones del país, por lo que aseguró que el proceso avanza a buen ritmo.Chapman reiteró que quienes aún no han podido completar el registro pueden acudir a cualquiera de las oficinas regionales del Ministerio de Economía y Finanzas para recibir asistencia especializada.El ministro también indicó que la entrega de los Cepanim está prevista para iniciar en junio de 2026 y se realizará de manera escalonada y mediante citas programadas.