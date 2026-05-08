Cepanim: Panamá y Panamá Oeste lideran registros, según Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que más del 50 % de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) ya se han registrado en la plataforma habilitada por el MEF.

Según detalló, de ese porcentaje, la mitad corresponde a personas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que el resto pertenece a otras regiones del país, por lo que aseguró que el proceso avanza a buen ritmo.

Chapman reiteró que quienes aún no han podido completar el registro pueden acudir a cualquiera de las oficinas regionales del Ministerio de Economía y Finanzas para recibir asistencia especializada.

El ministro también indicó que la entrega de los Cepanim está prevista para iniciar en junio de 2026 y se realizará de manera escalonada y mediante citas programadas.