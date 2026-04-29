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Cepanim: así será el proceso de reclamo para beneficiarios

Reclamo del Cepanim será con cita previa y atención presencial
Reclamo del Cepanim será con cita previa y atención presencial Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/04/2026 13:03
De manera progresiva y presencial, así será la entrega de los certificados del Cepanim, cuyo inicio está previsto para junio de 2026 tras concluir la fase de inscripción y validación de documentos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que la entrega de los beneficios correspondientes al Cepanim se realizará de manera escalonada, debido al alto número de personas inscritas. Explicó que el proceso debe llevarse a cabo de forma personal, lo que hace necesario organizar un calendario progresivo de distribución.

Chapman aclaró que este cronograma no afecta la vigencia de los certificados, los cuales no vencerán durante el presente año, garantizando así que los beneficiarios puedan hacer uso del beneficio sin contratiempos.

La entrega de los certificados está prevista para iniciar a partir de junio de 2026, una vez concluya el proceso de inscripción y la verificación de la documentación presentada por los solicitantes.

Asimismo, la entidad precisó que los beneficiarios no recibirán un cheque, sino un certificado negociable, similar al implementado en el programa Cepadem. Este documento podrá ser utilizado para realizar transacciones en comercios legalmente establecidos o bien negociarse a través del Banco Nacional de Panamá.

MEF detalla pasos para reclamar el Cepanim

El MEF detalló el proceso que deberán seguir los beneficiarios para hacer efectivo el reclamo del Cepanim, el cual se desarrollará de forma ordenada y progresiva con el objetivo de garantizar una atención adecuada.

Según informó la entidad, el primer paso consiste en registrarse en la plataforma habilitada por el MEF, donde los usuarios deberán validar su información personal. Posteriormente, el sistema asignará una cita con fecha y hora específicas para la atención presencial.

El MEF enfatizó que es indispensable que los beneficiarios acudan en el horario asignado, ya que la atención se realizará únicamente durante el turno programado. En caso de retraso o inasistencia, la persona deberá gestionar la reprogramación de su cita.

Las autoridades reiteraron que este mecanismo busca agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, facilitando así una entrega más eficiente de los certificados del Cepanim.

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