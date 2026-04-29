Cepanim: así será el proceso de reclamo para beneficiarios

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que la entrega de los beneficios correspondientes al Cepanim se realizará de manera escalonada, debido al alto número de personas inscritas. Explicó que el proceso debe llevarse a cabo de forma personal, lo que hace necesario organizar un calendario progresivo de distribución.

Chapman aclaró que este cronograma no afecta la vigencia de los certificados, los cuales no vencerán durante el presente año, garantizando así que los beneficiarios puedan hacer uso del beneficio sin contratiempos.

La entrega de los certificados está prevista para iniciar a partir de junio de 2026, una vez concluya el proceso de inscripción y la verificación de la documentación presentada por los solicitantes.

Asimismo, la entidad precisó que los beneficiarios no recibirán un cheque, sino un certificado negociable, similar al implementado en el programa Cepadem. Este documento podrá ser utilizado para realizar transacciones en comercios legalmente establecidos o bien negociarse a través del Banco Nacional de Panamá.