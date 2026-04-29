Cepanim: así será el proceso de reclamo para beneficiarios

El MEF detalló el proceso que deberán seguir los beneficiarios para hacer efectivo el reclamo del Cepanim, el cual se desarrollará de forma ordenada y progresiva con el objetivo de garantizar una atención adecuada.Según informó la entidad, el primer paso consiste en registrarse en la plataforma habilitada por el MEF, donde los usuarios deberán validar su información personal. Posteriormente, el sistema asignará una cita con fecha y hora específicas para la atención presencial.El MEF enfatizó que es indispensable que los beneficiarios acudan en el horario asignado, ya que la atención se realizará únicamente durante el turno programado. En caso de retraso o inasistencia, la persona deberá gestionar la reprogramación de su cita.Las autoridades reiteraron que este mecanismo busca agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, facilitando así una entrega más eficiente de los certificados del Cepanim.