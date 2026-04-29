Tensión con China: Mulino agradece solidaridad internacional y reconoce presión a buques panameños

El presidente José Raúl Mulino expresó al mediodía su agradecimiento a los países que han manifestado respaldo ante la situación que enfrentan embarcaciones panameñas en puertos de la República Popular de China.

A través de una publicación en la red social X, Mulino destacó la solidaridad internacional y subrayó que las decisiones adoptadas por su administración están sustentadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La reacción del mandatario surgen luego que la tarde de este 28 de abril un grupo de seis países, encabezados por Estados Unidos, expresó su respaldo a Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones de China que afectan al sistema de comercio marítimo de la región.

El pronunciamiento, suscrito por Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, señala preocupación por lo que califican como “presión económica selectiva” por parte de China, en particular por acciones recientes contra buques con bandera panameña.

Por su lado, la República Popular de China rechazó este miércoles 29 de abril las críticas de Estados Unidos y de varios países de la región sobre presuntas presiones a los buques con bandera panameña.

Además, las autoridades chinas calificaron los señalamientos como “completamente infundados” y una “distorsión de la realidad”.

China defendió que sus autoridades realizan inspecciones de buques “conforme a las leyes y regulaciones”, y reiteró que la posición de su país sobre los puertos en Panamá “ha sido clara”.

“Agradezco la solidaridad de países amigos con relación al problema que enfrentan naves panameñas en puertos chinos. Las decisiones nuestras se sustentan en un fallo de la Corte Suprema como órgano independiente del Estado”, escribió Mulino.

El presidente también dejó claro que su gobierno no busca escalar la controversia, al reiterar la importancia de mantener relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo.