Tensión con China: Mulino agradece solidaridad internacional y reconoce presión a buques panameños

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reforzó la postura del país norteamericano al señalar que 'la soberanía de nuestro hemisferio es innegociable' y manifestó una 'profunda preocupación por la presión económica dirigida de China'.Rubio subrayó que Washington se solidariza con Panamá y advirtió que 'cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros'.En tanto, Oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la tarde de este 29 de abril que Panamá es un pilar de 'nuestro sistema marítimo y debe permanecer libre de cualquier influencia depredadora'.