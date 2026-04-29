Ricardo Lombana responde a Marco Rubio y rechaza represalias económicas de China

El excandidato presidencial y líder del Movimiento Otro Camino Ricardo Lombana, reaccionó este martes a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio , quién expresó solidaridad con Panamá ante supuestas presiones económicas de China.

Lombana manifestó su rechazo a las acciones que, según señaló, estarían dirigidas contra naves de bandera panameña y el sector marítimo nacional, en represalia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal.

“Rechazamos las presiones económicas de China hacia nuestro país, específicamente hacia las naves de bandera panameña y nuestro sector marítimo, las cuales vienen en represalia por la decisión de la CSJ acerca de los puertos de Balboa y Cristóbal”, expresó el dirigente político.

Además, sostuvo que durante años advirtió que detrás de dichas concesiones portuarias existían actos de corrupción.

Lombana también agradeció el respaldo internacional expresado por Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, al considerar que se han colocado del lado de “los valores democráticos, la libertad, la seguridad y la prosperidad”.

Rubio a través de su cuenta en la red social X compartió un mensaje en el que expresó que “la soberanía de nuestro hemisferio es innegociable ” y aseguró que cualquier intento de socavar la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región.

“Nos preocupa profundamente la presión económica selectiva ejercida por China tras la decisión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Nos solidarizamos con Panamá. Cualquier intento de socavar la soberanía panameña representa una amenaza para todos”, dijo.