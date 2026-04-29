Cepanim: jubilados piden que el MEF los ayude a inscribirse paso a paso

El Cepanim vuelve a generar preocupación entre los jubilados panameños, luego de que se alertara sobre las dificultades que enfrentan miles de beneficiarios para completar su inscripción, principalmente por la falta de acceso a tecnología.

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, dejó claro en una entrevista para Telemetro Reporta Canal 13 que el problema no es solo informar, sino garantizar que las personas puedan registrarse efectivamente.

“Lo que queremos no es solamente que le digan a la persona beneficiaria tienes derecho a tanto, lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF”, enfatizó.

Según explicó, una gran cantidad de adultos mayores no cuenta con herramientas básicas para acceder al proceso digital.

“De nuestra gente hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología”, señaló, evidenciando la brecha que podría dejar a muchos fuera del beneficio.

Desde el inicio, los representantes han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se brinde apoyo directo en las oficinas para facilitar el registro.

Cortés indicó que esta petición ya fue comprendida por las autoridades y que se anunció la implementación de este acompañamiento.

La preocupación gira en torno a que el Cepanim, diseñado para apoyar a los jubilados, no termine excluyendo a quienes más lo necesitan por barreras tecnológicas, mientras crece la expectativa por soluciones concretas que garanticen un acceso inclusivo.