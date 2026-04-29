Cepanim: jubilados piden que el MEF los ayude a inscribirse paso a paso

El Cepanim vuelve a generar preocupación entre los jubilados panameños, luego de que se alertara sobre las dificultades que enfrentan miles de beneficiarios para completar su inscripción, principalmente por la falta de acceso a tecnología.El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, dejó claro en una entrevista para <b>Telemetro Reporta Canal 13 </b>que el problema no es solo informar, sino garantizar que las personas puedan registrarse efectivamente. <i><b>'Lo que queremos no es solamente que le digan a la persona beneficiaria tienes derecho a tanto, lo que queremos es que los ayuden a inscribirse, a registrarse en las oficinas del MEF'</b></i>, enfatizó.Según explicó, una gran cantidad de adultos mayores no cuenta con herramientas básicas para acceder al proceso digital.<i><b>'De nuestra gente hay miles que ni siquiera tienen un teléfono, no conocen nada de tecnología'</b></i>, señaló, evidenciando la brecha que podría dejar a muchos fuera del beneficio.Desde el inicio, los representantes han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se brinde apoyo directo en las oficinas para facilitar el registro. Cortés indicó que esta petición ya fue comprendida por las autoridades y que se anunció la implementación de este acompañamiento.La preocupación gira en torno a que el Cepanim, diseñado para apoyar a los jubilados, no termine excluyendo a quienes más lo necesitan por barreras tecnológicas, mientras crece la expectativa por soluciones concretas que garanticen un acceso inclusivo.