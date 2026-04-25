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Cepanim: MEF reporta alta demanda y miles de inscritos

Pagos del Cepanim serán escalonados por alta demanda
Pagos del Cepanim serán escalonados por alta demanda Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/04/2026 10:35
El alto número de registros en el Cepanim, que ya supera los 125 mil beneficiarios, obligará a que los pagos se realicen de forma escalonada, informó el MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, hasta el viernes 24 de abril, un total de 125,324 personas se han registrado en la plataforma del Cepanim. De esta cifra, 96,384 corresponden a beneficiarios vivos y 28,940 a sobrevivientes.

La entidad destacó que la plataforma se mantiene disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente para todos los usuarios.

El inicio de la entrega del Cepanim está previsto para mediados de junio de 2026. No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que, debido a la alta cantidad de beneficiarios, los pagos se realizarán de manera escalonada.

Detalles del registrarte del Cepanim

De acuerdo con la entidad, los usuarios pueden ingresar a través de las direcciones digitales cepanim.mef.gob.pa y www.mef.gob.pa, donde se ha dispuesto el sistema para facilitar el proceso de inscripción y gestión de este beneficio.

El MEF explicó que el trámite inicia con la creación de una cuenta en el sistema digital habilitado, seguido del ingreso de los datos personales del solicitante.

Posteriormente, el usuario deberá indicar si la gestión corresponde a un beneficiario vivo o fallecido, paso necesario para continuar con la validación de la información.

Una vez completado el registro, las autoridades procederán a verificar los datos y, de ser aprobados, se asignará una cita para la entrega del certificado.

El MEF detalló que, tras la validación, el beneficiario será contactado oportunamente para retirar su Cepanim en la fecha previamente establecida, como parte del proceso organizado para garantizar una atención ordenada.

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