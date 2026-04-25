Cepanim: MEF reporta alta demanda y miles de inscritos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, hasta el viernes 24 de abril, un total de 125,324 personas se han registrado en la plataforma del Cepanim. De esta cifra, 96,384 corresponden a beneficiarios vivos y 28,940 a sobrevivientes.

La entidad destacó que la plataforma se mantiene disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente para todos los usuarios.

El inicio de la entrega del Cepanim está previsto para mediados de junio de 2026. No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que, debido a la alta cantidad de beneficiarios, los pagos se realizarán de manera escalonada.