Cepanim: MEF reporta alta demanda y miles de inscritos

De acuerdo con la entidad, los usuarios pueden ingresar a través de las direcciones digitales <u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://portalcepanim.mef.gob.pa/registro?tipo=N&amp;c1=2&amp;c2=94&amp;c3=1312" target="_blank">cepanim.mef.gob.pa</a></b></u> y www.mef.gob.pa, donde se ha dispuesto el sistema para facilitar el proceso de inscripción y gestión de este beneficio.El MEF explicó que el trámite inicia con la creación de una cuenta en el sistema digital habilitado, seguido del ingreso de los datos personales del solicitante.Posteriormente, el usuario deberá indicar si la gestión corresponde a un beneficiario vivo o fallecido, paso necesario para continuar con la validación de la información.Una vez completado el registro, las autoridades procederán a verificar los datos y, de ser aprobados, se asignará una cita para la entrega del certificado.El MEF detalló que, tras la validación, el beneficiario será contactado oportunamente para retirar su Cepanim en la fecha previamente establecida, como parte del proceso organizado para garantizar una atención ordenada.