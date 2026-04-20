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PANAMÁ

¿Cómo registrarte en Cepanim? MEF explica pasos a seguir en la plataforma

El MEF habilita plataforma para registro de Cepanim a nivel nacional.
El MEF habilita plataforma para registro de Cepanim a nivel nacional. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/04/2026 17:06
El MEF activó la plataforma para el registro de Cepanim, permitiendo a los beneficiarios iniciar el proceso en línea.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó este lunes 20 de abril la plataforma digital para el registro de los Certificados de Pago Negociables por Intereses Preferenciales (Cepanim), permitiendo a los beneficiarios iniciar el trámite de manera virtual en todo el país.

La herramienta busca agilizar el proceso de inscripción para quienes tienen derecho a este beneficio económico, derivado del pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período entre 1972 y 1983.

La entidad activó dos enlaces para acceder al registro del Cepanim: cepanim.mef.gob.pa y www.mef.gob.pa.

El desembolso de los Cepanim está programado para junio de 2026, según lo establecido por las autoridades.

Pasos para registrarte en el Cepanim

-Accede a la plataforma

-Ingresa a la página web oficial y ubica la opción Cepadem / Cepanim.

-Crea tu cuenta

-Haz clic en “Ingresar” y regístrate completando tus datos personales:

Nombre y apellido

Número de cédula

Correo electrónico

Crea una contraseñaLuego selecciona “Registrar”.

-Completa tu información

-Dentro del sistema, elige la opción “Beneficiario vivo” y llena el formulario con los datos solicitados:

Estatus del beneficiario

Nombre y apellido

Sexo

Número de cédula

Lugar donde retirarás el Cepanim

Indicar si tienes alguna discapacidad

Números de teléfono de contacto

-Adjunta documentos

-Sube los documentos requeridos:

-Copia de la cédula de identidad

-Certificado de defunción (si eres heredero)

-Certificado de nacimiento (si eres heredero)

-Confirmación

-Al finalizar el proceso, recibirás un mensaje confirmando que tu solicitud fue registrada correctamente.

¿Quiénes pueden acceder al Cepanim?

De acuerdo con la Ley No. 506 de Panamá, tienen derecho a este beneficio los servidores públicos y trabajadores del sector privado afectados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes durante el período 1972–1983.

La normativa establece además que, en caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho puede ser transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso judicial de sucesión.

En cuanto al orden de prioridad, el pago corresponde primero al cónyuge sobreviviente o conviviente legalmente reconocido. De no existir, el beneficio será otorgado al hijo que haya estado a cargo del titular, o distribuido en partes iguales entre los hijos sobrevivientes.

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