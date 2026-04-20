¿Cómo registrarte en Cepanim? MEF explica pasos a seguir en la plataforma

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a> </b>habilitó este lunes 20 de abril la plataforma digital para el registro de los <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificados de Pago Negociables por Intereses Preferenciales (Cepanim)</a></b>, permitiendo a los beneficiarios iniciar el trámite de manera virtual en todo el país.La herramienta busca agilizar el proceso de inscripción para quienes tienen derecho a este beneficio económico, derivado del pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período entre 1972 y 1983.La entidad activó dos enlaces para acceder al registro del Cepanim: <b>cepanim.mef.gob.pa</b> y <b>www.mef.gob.pa</b>.<b>El desembolso de los Cepanim está programado para junio de 2026, según lo establecido por las autoridades.</b>