¿Cómo registrarte en Cepanim? MEF explica pasos a seguir en la plataforma

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó este lunes 20 de abril la plataforma digital para el registro de los Certificados de Pago Negociables por Intereses Preferenciales (Cepanim), permitiendo a los beneficiarios iniciar el trámite de manera virtual en todo el país.

La herramienta busca agilizar el proceso de inscripción para quienes tienen derecho a este beneficio económico, derivado del pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período entre 1972 y 1983.

La entidad activó dos enlaces para acceder al registro del Cepanim: cepanim.mef.gob.pa y www.mef.gob.pa.

El desembolso de los Cepanim está programado para junio de 2026, según lo establecido por las autoridades.