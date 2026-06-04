Autoridades harán informe por apagones

Las apagones eléctricos del 25 y 30 de mayo dejaron a oscuras a decenas de miles de panameños. Este jueves 4 de junio, la Secretaría Nacional de Energía se reunió con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y el Centro Nacional de Despacho (CND), en una mesa de trabajo para revisar las causas establecer pasos a seguir.

“Se solicitó a Etesa y al CND un informe técnico detallado con las causas de las fallas, y un plan de acción dirigido a minimizarlas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. La ASEP, por su parte, seguirá fiscalizando el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico”, informó la Secretaría a través de un comunicado oficial. “La Secretaría Nacional de Energía velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y mantendrá la coordinación con las entidades del sector eléctrico para garantizar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”, concluyó.

La ASEP se encuentra ahora en una oportunidad perfecta para revisar los contratos con las distribuidoras de electricidad. Se trata de contratos de concesión que expiran en 2028 y que se otorgan por un período de 15 años.

“Estamos en un momento donde estamos conversando con las distribuidoras para hacer un contrato de concesión, para apretar los criterios de calidad. Entonces la pregunta es, ¿esos criterios de calidad que va a exigir la autoridad en este nuevo contrato de concesión, en esta negociación con las empresas distribuidoras, es el que desean las comunidades o no?”, apuntó Cristobal Samudio, consultor asociado en Nexergy Corp.

Para Samudio, el tema eléctrico se debe evaluar en tres capas: la distribución, como mejorar la calidad en los agentes de mercado nacionales y el ámbito regional ya que Panamá forma parte de un sistema interconectado con Centroamérica.

Considera que se debe garantizar la certeza y calidad de la data recopilada por el CND para luego tomar decisiones sobre qué se puede mejorar. “Necesitamos una instancia independiente para trabajar con las instituciones y dar sus opiniones. Hay mucha gente experta que podría apoyarnos en ese proceso para marcar esa hoja de ruta”, concluyó Samudio.

El experto resalta también que es importante la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente sobre temas como la fijación de precios y la calidad del servicio que se brinda a los usuarios.